大元被《情人》搞大肚子 提前圓當媽夢

2018年11月15日 03:27 中時 洪秀瑛

大元劇中穿婚紗。（TVBS提供）

大元和劉書宏。（TVBS提供）

大元14日剛滿29歲，她因演出TVBS《初戀的情人》提前圓了當媽的夢想。她在劇中和劉書宏談戀愛，剛開始受到謝祖武的百般阻擾，因緣際會之下未婚懷孕，兩人終於能順理成章地步入禮堂，直接「奉子成婚」，大元說戲外也不排除「先有後婚」的可能性，最近媽媽還催促她待戲殺青後就去醫院凍卵。

在《初戀的情人》中，大元被「初戀情人」劉書宏弄大了肚子，讓家人嚇了一大跳，兩人乾脆奉子成婚。現實生活中，大元說媽媽完全可以接受這種突發狀況，「因為我媽本人就是未婚生子的例子，她應該也阻止不了我。」她本身特別喜歡小孩，覺得能懷孕就是種緣分，「不管有沒有結婚都不是重點，而是緣分來了，或是我有這個能力可以照顧孩子的時候，不一定要結婚才能懷孕。」

大元前幾天才被媽媽提醒該準備去醫院凍卵，但她說：「目前還是覺得自己不到30歲就去（凍卵）太早，現在就凍要多付好幾年卵的『房租』，還要自己打排卵針，想到都怕！」她打算過幾年之後再認真考慮凍卵一事。

劉書宏在劇中不小心讓女友肚皮有喜，他說自己在現實生活中都會很小心避免，「以前年輕時會很注意，因為要保護女生，而且自己都養不活了，怎麼養小孩。」不過隨著年紀變大，想法也慢慢有改變，「現在想法不太一樣了，如果真的發生我會很開心，可能年過30了，覺得是應該有自己的家庭跟小孩。」

大元與劉書宏是十多年的好友，在《初戀的情人》扮演情侶，默契更上一層樓，兩人都說未來想生一男一女，大元偶爾還會到朋友家幫忙照顧小孩，她說：「顧一下乾女兒，但每次顧了幾十分鐘，都會覺得也太累了吧！」劉書宏在家族中則是孩子王，「表弟、表妹跟侄子都很喜歡來我們店（面鮮到）找我，可能是之前我拍萌學園的關係，成為他們心中的偶像，我很會逗小孩開心，侄子都叫我水餃哥哥。」

(中時 )