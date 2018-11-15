關閉短臘繁殖場 李德全留小乖、QQ作伴

2018年11月15日 07:16 中時 潘建志

短臘原本在國外是被培育做為「驅獾犬」，具有打獵天性，也喜歡對主人撒嬌，可做為很好的陪伴犬。（潘建志攝）

屏東縣萬丹鄉民李德全10多年前開寵物店，並繁殖短毛臘腸狗，雖然取得證照合法經營，不過因部分動保團體抗議不斷，最後決定關閉繁殖場，將犬隻送給同業或給朋友飼養；他也留下兩隻年紀比較大的狗「小乖」及「QQ」繼續陪伴。

李德全從小就喜歡養狗，還曾經養過獒犬，不過飼養後才發現台灣並不適合養溫帶、寒帶犬種，對人和狗都是折磨，所以後來只養適合熱帶的短毛狗。12年前他決定把興趣變成職業，開設寵物店，並在朋友介紹下繁殖短毛臘腸狗。

當時正好短毛臘腸狗價格在谷底，1隻只賣500元，不過他看好短臘前景，因為適合在台灣飼養又很可愛，所以申請證照開始繁殖。果然不久後短臘身價開始節節攀升，到後來1隻能賣到1萬多元。

雖然有證照合法繁殖，不過部分動保團體仍在網路上攻擊他，他公開繁殖場資料仍無法平息，最後他擔心影響到孩子，決定關場，場內的狗有的送給同業有的送給朋友飼養，只留下兩隻年紀較大的狗。他說，老狗需要更多照顧，不願牠們變成朋友負擔，才自己留下來。

李德全說，短臘原本在國外是被培育做為「驅獾犬」，具有打獵天性，因此小乖及QQ都很喜歡抓老鼠，加上個性執著又很勇敢，沒抓到絕不罷休。另外短臘喜歡對主人撒嬌，也做為很好的陪伴犬，目前台灣有不少人想要養，是十分受歡迎的狗種。

(中時 )