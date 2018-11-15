人妻藕斷絲連國中初戀男 摩鐵捉姦說是等看午夜場

2018年11月15日 02:12 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名人妻，偶然在《臉書》中搜尋到昔日唸國中時的初戀男友，兩人在網路噓寒問暖互相關懷近況，未料「春雷勾動地火」，竟然情感死灰復燃，人妻背著丈夫與初戀情人約會，有次與對方孤男寡女在摩鐵被綠光夫當場查獲共處一室，雖然二人都否認有發生性行為，但是在房間找到沾有精液衛生紙，老公大為光火堅持控訴通姦。

檢警調查時，男子坦承與張女一起到汽車旅館，但否認有發生性關係，辯稱他們是相約看午夜場電影，因為離電影入場時間還有一段時間，當時又有點累，所以才會到附近找旅館，並且躺在床上休息。

檢察官同時傳喚人妻說明，她稱2人為了等看電影，才會找旅館休息，堅持自己是清白的。

據《蘋果》報導，這名30歲的人妻與被告男子為國中同班同學，2人從打打鬧鬧到手牽著手成為班對，2人本來約定要一起完成學業，但等到高中，2人就讀不同的學校，因為課業壓力、又各自發展自己的生活圈，所以越來越沒有交集，感情逐漸由濃轉淡。

而女方這兒大學畢業後進入職場，交了男友且走進禮堂成為人妻，這些年透過網路社群《臉書》的廣大搜尋功能，無意間找到了當年一起打打鬧鬧、又互相約定要一起讀大學的初戀情人，由於想要知道他過的還好嗎，於是捎了訊息給對方，沒想到這個關懷，竟讓2人舊情復燃，勾起了彼此的情愫。

兩人從問候，到相互關懷，無形間又回到往日的情懷，因此人妻經常背著丈夫，與初戀情人約會吃飯。去年人妻告訴丈夫要與同事餐敍順便看了午夜場電影，早已引起懷疑的人夫不動聲色，裝作若無其事，卻一路跟縱妻子，果然見到妻子下班後與1名男子相約，2人還趨車前往一間知名汽車旅館。

由於坊間內找到的衛生紙團上僅有男性的精液，沒有女性的體液，加上陳男拒絕採樣比對，因此無法判定衛生紙團是誰用過的，而2人也沒有被捉姦在床，檢察官認為無法證明2人有發生性行為的事實，因此將全案不起訴。

(中時電子報)