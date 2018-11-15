屏東》林邊鄉長候選人鄭慶堂不90度鞠躬 堅以眼神表誠懇

林邊鄉長候選人鄭慶堂（左）堅信與鄉民拉近距離的方式，是看著對方眼睛提出政見並實踐承諾。（鄭慶堂提供）

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林邊鄉長候選人鄭慶堂（右）堅信與鄉民拉近距離的方式，是看著對方眼睛提出政見並實踐承諾。（鄭慶堂提供）

「一定要90度彎腰才算誠懇？」年底大選進入白熱化，各候選人無不卯盡全力掃街拜票，見到選民更是親切地又是握手又是鞠躬，但林邊鄉長候選人鄭慶堂卻不這麼做，老師退休的他堅信，與鄉民拉近距離的方式是看著對方眼睛提出政見並實踐承諾。

鄭慶堂3年多前自仁和國小退休後，並沒有閒著，他陸續擔任光采溼地環境教育人員、大鵬灣環境教育志工、蓮霧產銷班班員等，同時也是民主促進會志工、偶爾幫忙輔選，但他與家人從沒想過他會有一天踏上參政之路，他說，他不是政治狂熱者，但他有政治理想。

鄭慶堂指出，他是土生土長林邊人，也因而看見了林邊多年來的「停滯發展」，所以當他得知自己也許有能力改變一切時，便擬出「林邊不淹水任務」、「鄉政透明化」等政見，盼透過政見與民眾對話，一改以往地方派系攪局其中、引發紛爭的選舉模式。

他說，自從他拿著政見掃街拜票以來，已有無數聲音告訴他，要他身段放軟些、該鞠躬就鞠躬，這樣才顯得親民、有票拿，但他反擊，「誠懇的人是看著對方的眼睛講話」，並非向民眾90度鞠躬才是愛民，唯有清楚地讓對方知道自己選了什麼人，才是場負責任的選舉。

他強調，教師有著正義、深思熟慮及典範教育的形象，且也被教育成做事想得遠、有規畫性，因此他將延續這樣的性格，為林邊的未來打拚。

(中時 )

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