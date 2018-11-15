屏東》牡丹最早受證族語老師曾得榮 將選代表發揚原民文化

牡丹鄉四林部落最早受認證的合格祖語老師曾得榮（後排左一），年底將參選鄉民代表。（謝佳潾攝）

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牡丹鄉四林部落最早受認證的合格祖語老師曾得榮（右），年底將參選鄉民代表。（謝佳潾攝）

牡丹鄉四林部落最早受認證的合格祖語老師曾得榮，除是靈媒之子外，近年更是積極調查部落文史，進而肩負著原住民珍貴祖靈祭祀及部落共榮大利的責任，為此，他年底將參選鄉民代表，主打「文化保存」，連帶整個原鄉部落再發展。

曾得榮指出，他將從歷史古道、石板屋聚落、族群移動、特殊古調、珍貴祭祀文化等方面，採集保留並全面推展，同時落實監督鄉公所，並與相關領域學者策略連盟，目前已與文史工作者念吉成合作完成《祖靈召喚》一書，將帶領原鄉部落邁向另一種發展。

他說，他懂得要國際化就需在地特色化，四林格的在地文化特色被日本殖民地南番事件後放置百年之久，而《祖靈召喚》一書，花了他與念吉成老師1年多的時間採集、考據，就是要告訴世人，四林部落不只有高山生態、人文故事更是豐富。

他強調，部落深藏非常豐富且多元精彩的人文，祭祀文化、生活技藝、古調音樂、神秘的石板屋聚落，及古蹟遺跡等，正是四林部落、也是牡丹鄉未來再發展的重要元素養份，且部落需要活絡，文化更要傳承，讓世界看到部落的豐富與多元，部落才有可能共生共榮。

「我有責任傳承下去！」他說，他是族語老師，母親則是四林格部落老靈媒，他有滿身的抱負與熱愛部落的心，期盼鄉民給予機會讓他這位回鄉人為部落服務。

(中時 )

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