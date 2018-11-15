11／15 三大報頭條要聞

2018年11月15日 07:32 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●史上頭一回！14日國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「岡山大會戰」，10萬人高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面撼動人心，現場不少民眾奮力揮舞國旗，熱淚盈眶，大聲唱出〈國旗歌〉，直說，從沒聽過那麼多人合唱屬於自己國家的歌曲，這次一定要讓韓總「凍蒜」，翻轉高雄。

●國民黨高雄市長候選人韓國瑜，8日在旗山造勢大會唱軍歌〈夜襲〉引發論戰，被質疑「軍國主義」。不過，歌手張懸的哥哥焦元溥發現，民進黨高雄市長候選人陳其邁11日在旗山造勢，竟使用納粹宣傳片中希特勒進場的配樂。焦元溥表示，建議最好不要在這樣的場合使用這樣的音樂。

●人本基金會董事長史英批評韓國瑜唱〈夜襲〉，引發「摸到女友床上」失言風波，民進黨婦女部主任蔡宛芬昨表示，史英當場就道歉，這對社會是「蠻好的教育」。藍委李彥秀痛批，這事若發生在藍營身上絕對被抨擊，民進黨最大問題，就是兩套標準。

●韓國瑜岡山大會戰再度爆棚，三山造勢節奏明快、步步進逼，支持者士氣沸騰，卻相對催出對手陣營危機意識，綠營傾全黨之力救其邁，兩軍對峙超緊繃，韓粉怕翻不了盤，邁粉憂守不住城，高雄無論藍綠，選前全陷焦慮，氣氛詭譎。

◎旺報

●總部設於英國羅浮堡大學地理系的「全球化及世界城市研究網路」（簡稱GaWC），針對全球707個主要城市進行普查，台北時間14日公布「2018年世界城市排名Classification of cities」，依各城市在全球化經濟中的位置及融入度，選出175個城市，倫敦、紐約分居1、2名，北京首次進入前4強。

●「世界商務旅遊，看中國；中國商務旅遊，看深圳」，世界旅遊業理事會（WTTC）日前剛出爐的最新報告《2018年城市旅遊和旅遊業影響》顯示，2017年大陸商務旅行支出達3446億美元，已超越美國、躍居全球最大的商務旅遊市場；2017年赴深圳的外國遊客達1150萬人次，居全球第八，當中商務旅遊尤其貢獻良多。

●明晟（MSCI）指數編纂公司14日公布最新半年度調整，在MSCI今年將大陸A股納入相關指數的效應持續發威下，大陸已連續3季蟬聯MSCI權重調整的大贏家。反觀其餘亞洲國家權重，大部分都遭到大陸的嚴重擠壓，其中又以台股權重降幅最大，在MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數再度遭調降0.1個百分點和0.17個百分點；而韓國則自去年2月以來，已連續8季遭到雙降。

●陸美貿易戰下，台灣如何突圍？國發會前主委、政大經濟系教授林祖嘉14日表示，台灣對大陸、美國兩個市場都應努力設法爭取，不能單一依賴美國，不顧大陸市場；他也舉出四大政策建議，首要的就是協助回台的台商解決五缺（缺水、電、工、地、人才）問題，如設立「台商產業園區」等。

◎工商時報

●神會賺。國泰人壽今年投資國內外股市眼光精準，到9月底其4,640億元的台股部位投報率有12.1％，國外股市部位4,070億元，年化投報率有10.8％，前三季含現金股利及資本利得，已落袋逾新台幣700億元，創下歷年新高，可說是高手中的高手。

●上市櫃公司第三季財報出爐，在電子、金融及塑膠三大族群貢獻下，單季獲利達6,470.9億元，創歷史第2高紀錄，市場專家預估，儘管本季上市櫃獲利看淡，但全年仍可望上看2.2～2.3兆再創歷史新猷。

●繼半導體之後，5G成為中美科技領域角力的焦點。美國國會最新報告警告，中國大陸已危及美國的5G無線基礎設施安全，並點名華為、中興通訊為代表的中企。美方報告已為中美升高科技領域發展的衝突埋下伏筆，全球業界密切關注。

●自去年8月以來，主計總處四度上修今年經濟成長率，半年多來政府官員對於今年的情勢總認為是穩定樂觀，不料第三季概估數一出來，成長不如預期，影響所及，四度上修畫下休止符。

(中時電子報)