高雄》韓流爆發！黃創夏：民進黨30年來沒遇過 不知如何是好

2018年11月15日 07:49 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「決戰三山」造勢岡山場昨晚再度引起轟動，韓營估計現場擠進逾10萬人，大家高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面震撼。對此，資深媒體人黃創夏提及「韓流」現象，他說韓國瑜沒有國民黨傳統「八旗王爺」特質，民進黨過去30年沒遇過這樣的國民黨，不知如何是好。

韓國瑜昨晚挺進岡山造勢，現場估計衝破10萬人，為「三山造勢」迎來最高潮。造勢還沒開始，熱情支持者已將現場擠得水洩不通，許多攤商更是看準商機準備大賺選舉財。此外，高捷岡山站也湧入大批人潮，有民眾打趣說「高雄捷運終於有人搭了」。韓國瑜昨指出，民心思變是因為人民不滿現況生活，渴望要富強美好生活，允諾當市長會全力拚經濟。其中韓稱「民進黨不是高雄人的爸爸，人民才是政黨的爸爸！」，更讓全場陷入瘋狂。

黃創夏在中評社指出，如果蔡英文沒有讓人累積了天怒人怨，情緒找不到出口，韓國瑜恐怕也起不來。他說韓國瑜出來後，讓泛藍族群一吐怨氣，不管是夜襲、古月照今塵都是4年級、5年級、6年級的成長故事，在會唱這些歌的人所屬的年代，台灣走出去是驕傲的，無論經濟成就或社會政治改革，出去都能抬頭挺胸，反觀蔡英文執政這2年的台灣，卻連大陸都在嘲笑，這群人的怨恨終於因韓國瑜吐悶氣。

黃創夏直言，在陳其邁冷處理的時候，韓國瑜已經炒起來了，引起年輕人對未來的絕望感、中年人對台灣曾經驕傲的失落感，全以韓國瑜為投射對象。黃說韓完全沒有國民黨傳統「八旗王爺」的特質，讓他很容易就凝聚起泛藍，民進黨過去30年沒遇過這樣的國民黨，也不知如何是好。

(中時電子報)