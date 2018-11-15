高雄》韓流爆發！黃創夏：民進黨30年來沒遇過 不知如何是好

高雄國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前）14日到岡山造勢，受到民眾熱情歡迎。（資料照,林瑞益攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「決戰三山」造勢岡山場昨晚再度引起轟動，韓營估計現場擠進逾10萬人，大家高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面震撼。對此，資深媒體人黃創夏提及「韓流」現象，他說韓國瑜沒有國民黨傳統「八旗王爺」特質，民進黨過去30年沒遇過這樣的國民黨，不知如何是好。

韓國瑜昨晚挺進岡山造勢，現場估計衝破10萬人，為「三山造勢」迎來最高潮。造勢還沒開始，熱情支持者已將現場擠得水洩不通，許多攤商更是看準商機準備大賺選舉財。此外，高捷岡山站也湧入大批人潮，有民眾打趣說「高雄捷運終於有人搭了」。韓國瑜昨指出，民心思變是因為人民不滿現況生活，渴望要富強美好生活，允諾當市長會全力拚經濟。其中韓稱「民進黨不是高雄人的爸爸，人民才是政黨的爸爸！」，更讓全場陷入瘋狂。

黃創夏在中評社指出，如果蔡英文沒有讓人累積了天怒人怨，情緒找不到出口，韓國瑜恐怕也起不來。他說韓國瑜出來後，讓泛藍族群一吐怨氣，不管是夜襲、古月照今塵都是4年級、5年級、6年級的成長故事，在會唱這些歌的人所屬的年代，台灣走出去是驕傲的，無論經濟成就或社會政治改革，出去都能抬頭挺胸，反觀蔡英文執政這2年的台灣，卻連大陸都在嘲笑，這群人的怨恨終於因韓國瑜吐悶氣。

黃創夏直言，在陳其邁冷處理的時候，韓國瑜已經炒起來了，引起年輕人對未來的絕望感、中年人對台灣曾經驕傲的失落感，全以韓國瑜為投射對象。黃說韓完全沒有國民黨傳統「八旗王爺」的特質，讓他很容易就凝聚起泛藍，民進黨過去30年沒遇過這樣的國民黨，也不知如何是好。

(中時電子報)

文章來源：中評社

屏東》牡丹最早受證族語老師曾得… 高雄》民進黨為守住高雄 學者警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。