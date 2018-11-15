高雄》民進黨為守住高雄 學者警告奧步或將升級到…..

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照片，林宏聰攝）

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中時電子報
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年底九合一大選戰情激烈，國民黨高雄市長候選人韓國瑜所帶起的「韓流」有望翻轉高雄。不過，國民黨前國家發展研究院院長、文化大學政治系副教授林忠山提到民進黨為守住高雄一定會「奧步」出盡，現在民進黨的奧步已不再是「走路工」的層次，而是要防範「把人抓起來」、作票、賄選、或「當選無效」的可能性。

韓國瑜所帶起的韓流旋風，讓民進黨不敢大意，現除了全力鎮守高雄外，更回防台中防止翻盤。不過林忠山指出，國民黨也不能大意，要嚴防民進黨為防高雄變天使出的奧步手段。

據港媒《中評網》報導，對於韓流的崛起，林忠山指出這是意想不到的，但已經成型了，而且民進黨搞不好會全倒，因為民進黨整個「中央」執政實在太糟糕了，大環境不利綠營。

且現在民進黨打統獨牌沒人會理，因為過去統獨議題吵了30年，弄到大家都麻痺了，這次地方選舉，選民不想談政治意識形態，所以看到韓國瑜打經濟牌，侯友宜打安居樂業、就是打社會牌都奏效。

但林忠山也擔憂民進黨打假新聞、假訊息、中國牌、中資、境外資金、境外網軍介入選舉等指控，是選舉奧步的舖陳，藍軍必需密切注意、因應、消毒。尤其剩下10天要投票，藍營要防綠營選舉奧步，已不再是「走路工」的層次，而是要防範「把人抓起來」、作票、賄選、或「當選無效」的可能性。這必需靠全民監督才行。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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