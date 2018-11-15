高雄》岡山十萬人挺韓！韓國瑜：民進黨不是高雄人爸爸

國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日挺進岡山區舉辦造勢晚會，現場氣氛激昂，他說，民心思變是因為人民不滿現況，渴望富強、美好的生活，允諾當選市長後，將帶領優秀團隊，全力拚經濟，呼籲人民一起寫歷史。(圖／中央社)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(14日)在岡山舉辦三山第三場造勢，吸引8萬人到場熱情相挺，韓國瑜說「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼高雄人每次都要投民進黨，人民是政黨的爸爸」。對此，民進黨候選人陳其邁昨深夜隨即在臉書表示「高雄是母親」，是高雄美麗島事件孕育台灣民主。

韓國瑜14日晚上在岡山舉辦造勢晚會上大聲呼籲「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼高雄人每次都要投民進黨」，民進黨執政以後帶給我們到底怎麼樣的生活？他認為，人民已經真的受不了，疾呼讓高雄市民一起改寫歷史。

他表示，高雄市民對我們最重要最重要的信任，「韓國瑜絕對不敢忘」，但他也坦言，雖然自己力氣很小 、人很少、錢很少，但他有這個決心，在高雄這個民主聖地的土地上，大家好好打一場選戰，讓全世界看高雄、讓整個台灣看高雄。

對於韓國瑜的說法，陳其邁午夜在臉書發文稱，「高雄是母親」，在還沒有民進黨的時候，高雄孕育人們長大，甚至在1979年高雄美麗島事件孕育台灣民主。他說，民進黨當然不是誰的爸爸，「家長制的威權政黨像國民黨才有這種黨國文化」。陳認為，民進黨是「本土」的民主政黨，和台灣人民「一起對抗威權」，民進黨會守護民主，永遠不會唱衰高雄、辱罵高雄。

(中時電子報)

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