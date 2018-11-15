中市深耕食農教育 外埔區小學結合花博元素推廣

2018年11月15日 08:04 中時 陳世宗

外埔區小學結合花博元素推廣食農教育，充分展現寓教於樂！（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局持續推廣校園食農教育，外埔區學校響應花博理念，結合在地特色舉辦多元食農課程！例如馬鳴國小舉辦「營養好Way道」系列活動帶領學生栽種當季蔬菜茭白筍，鐵山國小「花漾創意講堂」教導製作環保又實用的小花束、水美國小則在校內開闢菜園種植花生及地瓜、安定國小主題繪本主角有花博吉祥物石虎家族及歐米馬，呈現花現GNP的主題精神。

教育局長彭富源表示，馬鳴國小致力推動校園食農教育，連續2年獲評為「行政院農糧署食農•食米推廣計畫」全國績優學校，此次「營養好Way道」系列活動，運用社區資源融入生活美學；引導學生栽種當季蔬菜茭白筍，並學習設計四章一Q創意菜單，手做創客料理。

鐵山國小則結合美感教育，規劃「花漾創意講堂」，邀請歐洲花藝協會認證設計師張晴恩，帶領學生運用包覆水果的白色網套，與新鮮花材結合，製作環保又實用的小花束，體驗生活之美；水美國小則在校內開闢菜園，種植花生及地瓜，並運用在地農特產品火龍果、芋頭，製作火龍果果凍、芋頭牛奶及百寶甜湯，實踐從產地到餐桌的理念。

教育局指出，安定國小閱讀課程「閱農閱鄉」，結合食農教育及鄉土文化，製作繪本「安安定定歷險記第三集」，故事主角有稻草人、毛毛蟲，以及石虎、歐米馬。

在外埔農會及四健會帶領下，外埔國小學童前往當地「外埔綠廊道」及「水流東桐花步道」進行鄉土踏查，認識在地環境及農特產品。許多學生表示，第一次知道外埔五寶是稻米、芋頭、火龍果、葡萄及蜂蜜，在農會解說員的說明下，更認識在地特色。

教育局強調，台中市校園食農教育貫徹從土地到餐桌的理念，透過花博議題與食農教育體驗結合，充分展現在地農業、食物、環境特色，鼓勵師生培養愛惜自然及生命的環境永續觀念。

(中時 )