選前黃金周末 台南2018藝術進區圓滿終場

2018藝術進區本周末將畫下圓滿句點，邀請阮劇團和優人神鼓擔綱閉幕演出。(曹婷婷攝)

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本周末就是選舉前的黃金超級假日，在台南除了不只選舉可以關注，藝術進區活動也在17日進入最終回，邀請阮劇團當天晚上7點在玉井區圖書館旁廣場演出《城市戀歌進行曲》，優人神鼓於18日晚間7點在佳里區體育公園帶來閉幕場壓軸曲目《鼓聲圓滿》，為2018藝術進區系列活動畫下最完美的句點。

2018藝術進區今年首度以跨區合作模式，安排戶外演出場及校園推廣場，自9月8日舉辦至今，己辦理17場戶外演出，11場校園推廣，參與人數也累積近1萬8000人次，獲得市民朋友極大回響與肯定。其中，不少區公所更於演出當日安排當地藝文小旅行，透過實地導覽解說，藉此推廣社區文化發展並與表演藝術活動連結，深獲民眾喜愛。

文化局指出，閉幕場2個團隊都是強棒，去年優人神鼓開幕表演吸引超過3000人，預期閉幕也會吸引不少民眾聆賞。值得一提的是，今年有別於以往，出現好幾組忠實粉絲家庭全程走透透，並結為好友一同參與各場次活動，文化局為感謝這群熱情的粉絲們，特別安排於閉幕場頒發「全勤獎」。

「2018藝術進區」每場演出皆順利完成，讓各區市民皆能有機會接觸並體驗第一手到劇場表演的魅力所在，同時也見證市府團隊努力推展文化深耕的用心，文化局也期許今年閉幕演出在優人神鼓擊樂聲中，畫下完美句點，相約「2019藝術進區」再見！

(中時 )

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