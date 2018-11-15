高雄》韓流狂襲 他預言：10天過後 國民黨跟著禿子走！

高雄韓國瑜岡山大會師14日晚間再度爆棚，韓粉熱情參與，氣氛宛如嘉年華會。（林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導
岡山挺韓國瑜之友會 10萬人大合唱國旗歌

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨(14日)在岡山舉辦造勢運動，主辦單位估計現場超過10萬人。韓國瑜所颳起的「韓流」使得今年高雄市選情格外受到外界關注，文化大學助理教授陳蓋武分析，韓國瑜讓丟掉政權2年多的國民黨士氣大振，然而韓流現象對國民黨來講也是嚴峻考驗，預言10天過後的國民黨「會跟著禿子走。」

據風傳媒報導，陳蓋武指出，當年台北市長柯文哲親自南下拜訪韓國瑜，讓韓國瑜不諱言公開表示:「柯P對我有知遇之恩」，而之後韓國瑜面對台北市議員王世堅強勢質詢，憑著妙語如珠的口才打得王世堅急跳腳，精彩攻防戰令人印象深刻。

陳蓋武認為，「韓流」現象的產生，並非僅因韓國瑜所屬政黨是國民黨，關鍵原因在於韓國瑜非典型的政見和選舉策略深刻打動民心，與所屬政黨並無關聯性，「國民黨還是國民黨」，這也是先前韓國瑜先前說，不會邀請前總統馬英九在內的任何國民黨中央大員站台輔選原因。

高雄市選情白熱化，藍綠相互較勁，11月24日見分章。陳蓋武分析，韓國瑜若高票當選高雄市長，將是一位不受國民黨中央指揮控制的高雄市長，甚至會為落實部分政見與民進黨合作；假設韓國瑜落選，韓國瑜不會安份在接受黨內接班，陳蓋武預言「韓流」現象將對國民黨產生嚴峻考驗，「屆時的國民黨，恐怕只能跟著禿子走了…！」

(中時電子報)

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