雲林》李進勇抨擊張麗善兒子做蒜頭生意 張席維衝上前理論互批

李進勇競選總部發言人張凱傑（右二）舉行記者會指控張席維鬧場開民主倒車。（李進勇競選總部提供）

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張席維（右二）由競選總部在發言人周柏吟（左二）與姊姊陪同舉行記者會反擊李進勇公然造謠說謊，他有表明身分。（張麗善競選總部提供）

雲林縣長選情緊繃14日晚間9點半李進勇競選總部緊急舉行記者會，指控晚間7點縣長李進勇於莿桐鄉造勢晚會說明蒜價崩盤事件時，張麗善兒子張席維衝上前鬧場。張席維隨後也於虎尾競選總部舉行記者會回擊，他不明白為什麼一個縣長可以用骯髒的手段詆毀一個年輕人，他的公司完全沒有進口一顆大蒜。

李進勇競選總部發言人張凱傑指出，李縣長到莿桐參加鄉長廖秋蓉造勢晚會，說明張麗善在今年三月大動作喊出蒜價崩盤，事後卻被查出她兒子張席維在從事蒜頭生意，張席維就向前衝欲上台，怒罵三字經，幸好周圍警方及時隔離。

張凱傑表示，今年3月本縣蒜頭尚未採收前，張麗善大動作召開記者會，指進口蒜導致蒜價下跌，但她兒子卻在做蒜頭生意，顯然有利益迴避觀感問題，但張麗善從頭到尾都沒出來面對講清楚，張席維14日在合法集合場所進行不理性的鬧場，是開民主倒車。

張席維於虎尾競選總部在發言人周柏吟與姊姊陪同下舉行記者會表示，日前母親張麗善的競選看板遭人惡意破壞，警方14日通知找到破壞看板的兇手，於是前往莿桐派出所處理，恰巧在莿桐派出所外聽到李進勇公然造謠說謊，於是上前錄影拍照，他對臺上講話的李進勇表明身分，欲制止李進勇繼續造謠。

張席維表示，看到現場都是雲林在地的長輩，他不明白為什麼一個縣長可以用這種骯髒的手段詆毀一個年輕人，強調自己的公司完全沒有進口一顆大蒜，選舉一定要這樣嗎？自己對李進勇提出的質問沒有得到答案，李進勇是不合格的縣長。

(中時 )

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