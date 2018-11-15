高雄》岡山造勢湧10萬人 韓國瑜要勝選恐須留意兩件事！

高雄韓國瑜岡山大會師14日晚間再度爆棚，韓粉熱情參與，氣氛宛如嘉年華會。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚挺進岡山區舉辦造勢晚會，韓營估計現場擠進逾10萬人，為「三山造勢」迎來最高潮。然而，有評論認為，選情加溫也伴隨著危機升高，各方一面倒認為韓國瑜會當選絕非好現像，熱到沖昏頭的場子，沒有沉澱不可能保持戰果到最後。而韓流也呈現幾個現象，恐是韓國瑜最後得要注意的危機。

韓國瑜昨晚造勢晚會又造成轟動，尤其當10萬人高唱國旗歌，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面撼動人心。韓國瑜昨天表示，民心思變是因為人民不滿現況生活，渴望要富強美好生活，他允諾當市長會全力拚經濟。韓國瑜提及「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼每次要投民進黨」，他直言「人民才是政黨的爸爸」，籲政治人物、政黨勿忘初衷及對選民的承諾；他說，民主原始的精神是「人民做主」。

據中評社評論指出，民進黨在高雄市執政20年，原高雄縣33年，韓國瑜若要贏，得要在楊秋興的30%選票上再加25%以上，要從綠營基本盤挖25%過來，才能制勝。有些綠色選民20、30年來都投民進黨，要改投在滿場青天白日旗之下的韓國瑜也些不容易的抉擇，雖韓國瑜現象延燒全台，但高雄基本盤對藍軍無比嚴峻。

該評論也點出韓流迄今出現的幾個現象，首先是「很多韓粉並沒有高雄的投票權」。韓國瑜雖是票房保證，但有多少韓粉是合格的高雄選民？若是從外縣市，恐只有外溢效應，無法增加韓的選票。該評論認為，北漂族之於韓國瑜，有如天邊的彩虹，高雄在地農工商才是腳邊的玫瑰，必須用力耕耘。

此外，從韓國瑜謝絕國民黨大老來站台，只談經濟，不談政治，他很清楚高雄這場仗要怎麼打。不特別強調國民黨、從不穿有國民黨徽的制式候選人背心，就一件淺藍襯衫從頭選到底。不過韓上周在旗山場次高唱軍歌《夜襲》造成轟動，原本沒什麼，卻被綠營大肆炒作；昨晚岡山造勢晚會，當地是空軍官校所在地，有大量眷村，深藍色彩特別重，就有綠營談話性節目鎖定這點說韓像在搞「黃復興黨部」，持續猛攻。選戰進入倒數，韓國瑜能否讓長期被民進黨執政的高雄綠地變藍天，成為外界關注焦點，這些危機恐也是韓陣營須注意的地方。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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