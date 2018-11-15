台大90年校慶 郭大維：最黑暗時刻展現台大價值

2018年11月15日 09:57 旺報 簡立欣

今年適逢台大90周年校慶，從三月杜鵑花節起就揭開序曲，15日更舉行校慶慶祝大會。校長郭大維表示，台灣大學最黑暗的時刻，也正是展現台大價值的契機；「讓台大閃耀光輝、引領台灣以體驗民主多元價值與法治精神。」

15日校慶慶祝大會並邀請姐妹校日本筑波大學永田恭介校長、德國杜賓根大學Bernd Engler代表致詞，另表揚八位傑出校友。慶典由代理校長郭大維主持，邀請台大歷任校長、國內外校友及各界貴賓與會，典禮之後隨即舉行校慶茶會。

代理校長郭大維表示，台大創校90年，培育無數傑出人才，投入社會各領域服務，為促進國家發展和人民福祉貢獻良多，大學不僅要提供社會進步，國家革新的驅動力，也是人們心靈成長與文化創造的泉源。成熟的公民社會有賴於健全教育體系的維持與發展，在創校90年的時刻，共同期許台大樹百年大計、撰時代新篇，展現台大的社會價值，扮演帶動社會前進與知識創新的火車頭。

郭大維說，一直以來，台大致力於國際化與創新教學，希望透過這個過程、由內而外將台大蛻變為一流大學：「在此感謝我們分布在世界各地28萬名的校友以及本校全體師生同仁的努力；台大不會因為許多領域得到全世界前五十名的專業評比而欣喜，而是應該要參考評比指標來檢討自己，如何讓台大畢業生更有全球移動力，成為各國企業與學術界爭相爭取的目標，要更加致力於培養跨域專長，讓台大人成為新時代的領袖人才，為世界做出貢獻。」

校慶典禮盛事之一是傑出校友表揚活動，8位傑出校友分別是人文藝術類：彭鏡禧教授(外文系)；學術類：黃鄂院士(土木系)、林本堅院士(電機系)、王惠鈞院士(化學系)、陳垣崇院士(醫學系)；工商類：范進財董事長(藥學系)；社會服務類：韓良俊教授(醫學系)及綜合類：陳嘉正博士(土木系)，並邀請王惠鈞院士及林本堅院士致辭演講。另頒發2項學生獎項：學生社會奉獻特別獎3名，分別是個人獎文學院人類學系蔡佳昇、理學院心理學系陳力瑜，及團體獎慈幼會山地服務團，、優秀青年獎17名。

(旺報 )