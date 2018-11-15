2018年11月15日 09:32 中時電子報 綜合報導

距離九合一選舉只剩十天，13日下午國民黨青年部主任翁紹輝與直播團隊首度來到台灣小吃之都--台南！這次國民黨青年部來到台南，正值選情緊繃，決定用輕快的方式讓年輕人了解市長候選人高思博的政見，而為了達成這個目標，高思博透過直播家鄉美食，帶大家快速理解他對新台南的擘劃。

圖片來源：國民黨青年部 提供

高思博介紹最愛家鄉味 用另類方式吸引網友聽政見

高思博聽聞翁紹輝在台南讀了七年的書，所以有備而來，要介紹的台南對美食全是口袋名單，直播中造訪的餐廳：阿憨鹹粥、小香港、卡加米亞咖啡館，都是他時常光顧的店。

圖片來源：國民黨青年部 提供

高思博說，會選擇這三間餐廳，第一是希望展現台南美食的多樣貌，台南不單單只有傳統小吃，而是一個多元化的美食城市；第二是可以瞭解老、中、青三個年代的差異及共同性，例如三間店都是自行創業，但經營模式、裝潢卻大不相同；第三，民以食為天，希望透過介紹美食，吸引年輕網友觀看，並從中了解他的政見。

國民黨青年部參考最近這幾個月高思博闡述政見的新聞，以及台南市民關心的議題，選出8個題目，包括：治水、南高合作、電競、健保費、交通…等，讓高思博跟網友們說清楚，講明白！

針對治水，高思博表示，水專家李鴻源已經是他的七星級市政顧問團成員之一，一旦當上台南市長，會立即請李部長針對台南淹水的主要原因提出專業分析，並且對症下藥，按部就班地解決淹水問題，不再讓台南市發生市民跟水睡在一起的慘劇！

大家最關心的拚經濟，高思博說，要打造台南成為自由市，與高雄聯手合作，發展雙子城，不僅讓台商能回鄉發展，也可以吸引外國廠商及各國菁英，實現韓國瑜先生的名言：「貨賣得出去、人進得來、南台灣發大財」！

經過將近一個半小時的直播，翁紹輝的心得是，高思博是一位非常在意年輕人的候選人，願意讓年輕人有很大的發揮空間、願意傾聽年輕人的聲音，這都顯示高思博會為台南帶來不一樣的新氣象。請台南鄉親在11月24號，投下神聖的一票，讓改變成真！

(中時電子報)