挑戰沙漠氣候！中東盃智能綠建築賽 交大隊躍升國際15強

2018年11月15日 09:57 旺報 簡立欣

國立交通大學跨領域設計科學研究團隊（TDIS）於2016年提案參加「中東盃太陽能十項全能綠建築競賽（Solar Decathlon Middle East, SDME2018）」，11月代表台灣於杜拜太陽能創新園區（Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park）打造創意行動基地（Creative Action Base, CAB），與來自全球60個國家的菁英隊伍一較高下。

交大表示，經過兩年多的研究、設計及不斷自我精進，TDIS不負眾望，從23個傑出團隊中再度脫穎而出，成功打入15強，與14個頂尖大學團隊共同進入總決賽。杜拜時間14日是太陽能十項全能綠建築競賽(SDME)的開幕典禮，所有獨特成果都將呈現在來自世各地的專業評審及民眾面前。

交通大學人社院院長曾成德提到，SDME考驗的不僅是參賽隊伍的創意和建築工法，更是一場耐心與毅力的角逐戰。前期的建造過程中，同學們必須於15天內從無到有打造出一棟完美的智能建築；後期比賽著重導覽及文化交流，要讓來自世界各地參觀的民眾見識到永續智能生活的無限可能。

以台灣引以為傲的循環及共享經濟為目標，TDIS團隊使用各式環境友善的建材，結合多樣創新建材、設備和技術，成功地打造了一棟兼具永續節能、健康舒適以及智慧生活的綠能建築。交通大學建築所所長侯君昊認為，「創意行動基地」可說是節能減碳與舒適生活間的完美平衡。

國立交通大學校長張懋中表示，太陽能十項綠建築競賽歷史悠久，但這是首次於沙漠中進行，參賽隊伍需克服極端的沙漠氣候，使得挑戰更為艱難。相較於過去以單一系所為主的團隊組合，TDIS結合了不同學科和背景的學生，各自貢獻其專業，將跨領域學習的精神發揮到極致。副校長陳信宏更強調，交大近年來積極推動創意、創新以及科技（Innovative, Creative and Technology, ICT）三大重點，SDME計畫正是少數能讓同學們與產業接軌、將研發設計實踐的大型計畫，堪稱「做中學」的最佳展示。

更多競賽相關消息，將隨時更新於TDIS官方網站：http://www.sdme.cab/及臉書：https://www.facebook.com/NCTU.TDIS/；Instagram：https://www.instagram.com/nctutdis/

(旺報 )