高雄》韓流湧現！韓國瑜岡山2663字動人演說全文

2018年11月15日 10:13 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、 蔡孟哲 ／影音編輯 /綜合報導、／影音編輯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(14日)在岡山舉辦「三山」終場大造勢，現場更湧進了10萬名熱情支持者擠爆會場，讓韓國瑜聲勢再創高峰，現場的群眾更高唱《梅花》、《國旗歌》，韓國瑜說「民心思變，人民已經真的受不了，人民渴望更美好、更富強、更棒的一個生活」。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜舉辦「高雄三山挺韓國瑜之友會」岡山造勢晚會。

演說全文如下：

謝謝王院長、高雄市農會蕭漢俊理事長、林國正前立法委員，還有各位農會系統的各位好朋友，在這場三山造勢 大家可以說很認真，剛開始我們沒被看好，王院長英明睿智，說以前高雄縣沒有大型造勢絕對不行，所以王金平院長，我向大家報告，就開始規劃、設計用心，開始規劃這三山的造勢，蕭漢俊理事長也知道，了解到農民漁民非常的辛苦，也一口氣跳下來投入三山之友會，再加上林國正前立法委員也義不容辭地跳下來。

所以在這個三山之友會第三場岡山，我一定要發自內心的感謝我們王金平王院長 、蕭漢俊理事長、林國正林立法委員，也要謝謝今日從台北來，我們立法院最菁英的我們蔣萬安蔣委員、王育敏王委員、高雄黃昭順委員，還有幾十年來，永遠把農民漁民放在第一位的我們前農委會主委，陳保基陳主委也來了。

還有我們江啟臣江委員、還有柯志恩柯委員、還有我們主持人，每一次當司儀 這個喉嚨就會啞掉的南投的許淑華許委員，還有我們最可愛的 我們這一次國民黨在高雄市議會提名，由許崑源議長所帶領的我們市議員所有的候選人，還有還有站起來比我個子還要高 坐在椅子上不見得誰高，我們前台北縣長 周錫瑋周縣長。

各位我們岡山、橋頭、燕巢，所有大岡山地區，所有的父老兄弟姊妹，還有來自各地早上九點鐘就來了，還有一位95歲老爺爺，這個實在是太感動了，95歲了，真的三場都到，謝謝，謝謝，各位我們的鄉親，還有九天就要投票了。

我一直期待2018年高雄市長的選舉，會是台灣的選舉史上最乾淨最美好最棒的一場選戰，從頭到尾，投票只剩下9天，我都沒有批判過我的對手，從頭到尾 這麼多抹黑、這麼多造謠、這麼多謾罵，我都忍下來了，因為我有一個比這個更要高的信念，台灣民主政治一定要走向更高、更美、更好的一個境界，對不對！

但是讓我心理上很難過，我光是旗山到岡山短短的幾天、各位我們鄉親，抹黑到了離譜了，已經太扯了，你看看這幾天，台北來的電視主持人到高雄，站著我們對手的場子，只要韓國瑜當高雄市市長高雄就會被賣掉，我是當高雄市長 我是要把高雄的土地一坪一坪賣掉嗎？還是把高雄市全都賣掉？還是我要賣給誰？抹黑到這個程度，還有人全高雄在講。韓國瑜當市長，老人年金、老農年金就要取消，有這回事嗎？完全胡說八道。

還有人說王金平院長支持我是因為要把林園大寮把他變成殯葬區！我戶籍在林園，我選市長我戶籍地在林園，我把它變成殯葬區，然後又把王金平院長臉上抹黑 為什麼一個選舉要搞到這個樣子？今天繼續抹，民進黨絕對會。

前行政院副院長林錫耀說韓國瑜就是一個迷幻藥，迷幻藥吃下去一段時間就清醒了，各位鄉親，這不是迷幻藥。如果韓國瑜現象，今日台灣民主政治大家覺得受不了，把心裡的聲音講出來，這不是迷幻藥，這是老百姓已經受不了了，對不對！ 我們過的，我們的日子太辛苦了，高雄人為什麼要忍受貧窮？為什麼會把希望放在韓國瑜身上？他們到現在不了解！

天下乞丐，誰決定乞丐？是皇帝啊！

皇帝有德有能，民生富庶，社會祥和，哪裡來的乞丐，皇上無能、施政不修不明，官員貪污腐敗，街上乞丐越來越多，這個是電影裡面，蘇乞兒很有名的一句話，決定乞丐的是皇帝！

各位鄉親，決定你們對台灣政治滿意還是不滿意，是我們民進黨執政以後帶給我們到底怎麼樣的生活，對不對！我跟大家報告X2，很多好朋友拜託我去，去外縣市助選，我真的沒辦法，我是拒絕再拒絕，實在是沒有辦法，有些是感情，有些是多年老友，所以我不得不去，桃園、宜蘭、屏東、還有雲林，但是我去的每一個地方，透過這些民眾的期待的眼神，透過大家發自內心的呼喊，我都了解！

真的民心思變，人民已經真的受不了，人民渴望更美好、更富強、更棒的一個生活，對不對！

韓國瑜當市長，我跟大家報告，我們高雄一定要全力拚經濟，聽起來很抽象、非常抽象，但是這代表決心，我們給了民進黨20年、30年在高雄，做太久了，他做得好，他就繼續執政，大家都沒話說，我韓國瑜也不敢出來選，結果你做的這麼差！看起來西裝筆挺、高雄這麼漂亮，大家口袋沒有錢，人民過的多苦，我到這麼多地方，多少人看到我流眼淚，這麼多人看到我流眼淚，日子過不下去。

各位我們高雄鄉親，我們給了民進黨這麼多寶貴的時間執政，我們這麼疼愛民進黨，各位這麼相信民進黨，結果！我說一句不客氣的話，我們欠民進黨還了，我再說一句激烈的話，民進黨也不是高雄人的爸爸，為什麼每一次要投他？

我跟大家報告，民主政治走到今天，人民才是政黨的爸爸，對不對！

所有的政治人物、所有的政府、所有的政黨，絕對不能夠忘記初衷，絕對不能對選民忘記神聖的承諾，這是我的看法，我負全部責任，我們要找回到民主最原始的精神，民主民主，人民作主，對不對！

我很激烈，我剛進立法院就追隨我們王院長，我知道王院長在立法院處理不同政黨可以說勞心勞力，但是我看到三十年前民進黨，我感慨很多。

在三十年前民進黨，在立法院的菁英份子，一個比一個優秀，我看到黃信介 我看到盧修一，我看到江鵬堅，甚至我看到蘇貞昌「那個年代都是非常優秀」，我們沒有話講，你真的不錯，我們「不同政黨我們可以互相尊敬」。

今天中央執政兩年，高雄完全執政，結果變這樣，所以我覺得，我剛才用的字眼很激烈，我只有一個目的，今年選舉，我們高雄人的腦袋要全部打開來，我們高雄人這幾十年的魔咒全部要打開來，我們高雄人要越來越聰明，重新開始看政治人物，重新開始看政黨，你要做得好，我讓你執政，要做不好，我絕對讓你下台 好不好！讓我們寫歷史！

各位我們岡山區高雄各位兄弟姊妹，各位鄉親長輩，讓我們一起寫歷史，讓我們讓全台灣人，全海內外的華人看看我們高雄，我們講到我們高雄大家都說民主聖地，讓他們看看我們高雄這次選舉是多厲害、又乾淨、又陽光、又單純，又美好，所有的議員在我後面大家都有志一同，全部用最單純的選舉，每一個後面我們國民黨所提的議員，請大家鄉親全力支持！

韓國瑜做市長沒有議會跟我配合，我完全沒有辦法行動，我們有信心，今年高雄一定會轟動，各位鄉親你想看看，為什麼每天媒體都在報高雄高雄高雄？我今天韓國瑜若沒來這選市長，我們的高雄大家自己去思考，有沒有辦法海內外華人都在看，有沒有辦法全台灣都在注意，沒有辦法！

因為韓國瑜來了代表什麼？我們力量很小、人很少，可是我們有戰鬥意志、我們有決心，我們願意為高雄，雖然自己力氣很小、人很少、錢很少，我們有這個決心，在高雄這個民主聖地的土地上，我們好好打一場選戰，對不對！

讓全世界看高雄，讓我們整個台灣看我們高雄，各位鄉親，向全世界全台灣證明你們支持韓國瑜，你們支持一個理念，民主民主，人民作主，選賢與能，好不好！謝謝！

最後跟大家保證，如果有機會當高雄市長，我絕對帶領一個最棒的團隊，永遠不會離開基層，苦民所苦，我們重視招商，但是我們要了解中低階層的辛苦 我們一定不會忘，我們也不敢忘，這是高雄市民對我們最重要最重要的信任，韓國瑜絕對不敢忘。

我想最後要帶大家唱一首歌，這條歌很有名但是要改幾個字，這條歌叫做「要拚才會贏」但是要改過來，為什麼要改過來，我要改最後五個字 叫做「要贏才能拼」，你若沒贏是要怎麼拚？我們要改成愛贏才能拚！好不好！

(中時電子報)