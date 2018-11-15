衝擊大選輸運 台鐵調度員發起24日依法放假

2018年11月15日 10:05 中時 李宜秦

九合一選舉將在下周六登場，台鐵去年有300多名員工不滿血汗班表，憤而發起春節依法休假連署，這次再傳出有近30名調度員預計將發起大選日「依法休假」，恐怕導致無人調度列車。據了解，主因是三班制的加班費標準不同，只有日班可領取加班工資，使早班、夜班同仁不滿。台鐵局表示稍晚將統一回覆。

九合一選舉將在本月24日登場，為因應返鄉投票人潮，台鐵已規劃在選舉日週末加開91班次列車，提供遊子返鄉，然而據了解，有近30名調度員因不滿血汗班表，準備「依法休假」。

據了解，截至昨晚為止已有29人連署11月24日「依法休假」，原因為行控三班制的加班費率不同，外傳只有日班上班才有加倍工資的加班費，但早班、夜班都沒有，引發早班與夜班同仁不滿，因此發起依法休假連署。

台鐵局表示目前已了解狀況，稍晚將統一發佈回應。台鐵表示，選舉日是放假日，正常日班理所當然應加發一天加班費，但若是跨夜工作，包括早上8點前上班或晚上5點後上班的同仁，是否該加發工資，引發疑慮。

人事行政局與台鐵討論後，考慮到台鐵情況特殊，為三班輪班制，若輪班導致跨夜工作，加班時數計算應採取從優認定，會盡量加發一日，但若不是輪班同仁，就須按照當天實際上班時數發放。台鐵也會持續與調度員溝通，確保選舉日的輸運不會有問題。

(中時 )