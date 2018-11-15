好市多這張照讓網友們火大「制止還會被嗆」

2018年11月15日 10:04 中時電子報 莊楚雯

美式賣場好市多被網友們稱之為「奧客集散地」，貪小便宜的事情不斷上演。日前有一名女網友到好市多發現，架上的商品被人拆開包裝、看內容物，還不止一盒有這樣的狀況，被拆得破破爛爛，「真的是很火，公德心去哪了？不要逼得好市多不願意在台灣經營！方便當隨便。」

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，還上傳被拆的商品屍體照，表示「看到這種狀況真的是很火！如果你看到你的家人在拆包裝看內容物，拜託制止一下好不好，我要看到現行犯一定去講。」

然而網友們留言，這種人就算講了也沒用，「看過老媽媽和一對20歲上下男女，我有跟他們說不可以這樣拆，他們回我：干你屁事……」、「曾經見過，也叮嚀過，反遭對方白眼，說我住海邊」、「超常看到有家長ㄧ進賣場拿超大抱枕墊在購物車裡，讓小孩在車裡穿鞋踩來踩去又試吃東西。然後結帳前再把大抱枕或玩偶丟在結帳櫃前......」。

但也有網友表示，「吊組樣品吧，這樣比較能杜絕」、「我在好市多制止過缺德的人很多次，都被兇！不過下次看到還是會發揮正義感！」、「我覺得這種行為會讓會費漲價，因為好市多的損失都要由會費賺回來」。

(中時電子報)