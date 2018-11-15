高雄》「韓流」興起 呂秀蓮：人生的Loser都靠向韓國瑜了

2018年11月15日 10:15 中時電子報 邱文秀

昨夜國民黨高雄市長參選人韓國瑜在岡山舉辦造勢晚會，現場湧進8-10萬人，對於「韓流」興起的現象，前副總統呂秀蓮昨日在政論節目上批評韓國瑜只有口號沒有政見，並說「我知道，所謂人生的Loser都靠向他了!」網友反諷「所以秀蓮是挺國瑜的。」、「大家都是loser,只有510是winner!」

史上頭一回！14日國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「岡山大會戰」，10萬人高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面撼動人心。現場民眾齊唱〈愛拚才會贏〉，一首接一首，手機銀河讓網友笑說比五月天演唱會還誇張。

前副總統呂秀蓮昨日上《少康戰情室》說，第一個把音樂帶去反對運動的是她，那時候戒嚴時期老百姓不太敢接觸，她就請工作人員談吉他唱民謠，現在都很普遍。

呂秀蓮對造勢唱〈夜襲〉很有意見，說昨天晚上唱的歌比較沒有爭議，但在美濃旗山唱〈夜襲〉非常突兀，歌本來無罪，但選舉唱這個很弔詭。

對於選舉造勢活動人數，呂秀蓮舉凱達格蘭大道前面為例，說大家都喜歡在那辦活動，以面積來算最高是兩萬多人，扣掉舞台面積，是1萬8500人左右。每次大家都喜歡在那邊辦活動 喊二、三十萬。「洪仲秋實際只有7萬不會超過8萬」，大家通通都灌水「膨風」，她後來也建議民進黨，不要再「膨風」你騙了別人也騙了自己。說她習慣性活動人數打75折差不多。

呂秀蓮也批評，難道政治就像演唱會這麼輕鬆嗎?是不是歌喉好才能從政?像我這種音樂考試不及格就不能選舉嗎?

呂秀蓮並說，「我認為到現在為止，他只有口號沒有政見，他很成功的喊了些動人的口號，也有煽動也有挑撥，總之，我知道，所謂人生的Loser都靠向他了!」

FB社團「韓國瑜後援會」網友留言「那執政黨真的該檢討，為什麼在你們的執政下沒辦法讓人民變winner」、「大家都是loser,只有510是winner!」、「L0SER誰造成的」、「對啊 因為好康的賺錢的咖都在綠營了 其他人快活不下去了」、「呂秀蓮不是民進黨邊緣人？」、「說得好! 高雄人被你們搞了20年，全部成了loser」、「她自己才是民進黨的loser,她全家都loser!」、「偶知道秀蓮挺國瑜，因為魯蛇是現在妳的角色」。

(中時電子報)