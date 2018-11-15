花博好農市集總營業額近千萬 接駁動線調整助業績成長

2018年11月15日 10:24 中時 陳世宗

外埔「好農市集」交通接駁動線調整後，帶進更多人潮，大幅提升買氣！（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局在花博3大園區規劃「好農市集」行銷在地農特產品，營業數據由攤商每日提報，自11月3日開市以來，豐原營業額約200多萬元、后里約500萬元、外埔約200萬元，總營業額近千萬。外埔「好農市集」交通接駁動線調整後，帶進更多人潮，大幅提升買氣；未來更將舉辦「食農體驗」，鼓勵幼稚園小朋友及家長一起到花博享受親子時光。

農業局長王俊雄說，外埔「好農市集」因交通接駁動線的關係，買氣有待提升。在農友的建議下，交通局自11月8日起調整遊覽車進出動線，上下車地點改於「好農市集」附近，每天約可帶進40輛遊覽車、1600名遊客，園區內也新增更多明顯指標，引導遊客到「好農市集」，經調整後，攤商明顯感受業績已成長，紛紛肯定市府幫助農民的用心。

曾獲2018年全國國產蜂蜜品質評鑑頭等獎的農友趙婉婷表示，自調整交通動線後，人潮確實提升、營業額就增加了數倍。販售朝鮮薊茶的農友李紀眉也指出，外埔「好農市集」提供美觀攤車與氣氛燈光，她肯定農業局及交通局的協助，目前營業額已從一天2000元增加到萬元以上。

農業局表示，外埔「好農市集」也設有室內展館，替更多優質農友銷售農產品，網羅全台擁有四章一Q認證、農創精品及地方特色伴手好禮，在室內館消費的遊客還可使用多元行動支付及悠遊卡，更提供宅配服務，讓遊客可以輕鬆消費、一次買足。

為更加提升外埔「好農市集」買氣，推出「消費集點送水果月曆」，以年年搶手的水果月曆回饋給市集消費滿500元的民眾(每日限額)，並將結合台中市幼稚園舉辦假日「食農體驗」日，邀請幼稚園家長及小朋友、由學校帶隊到「好農市集」，由青農賢拜帶領小朋友進行食農體驗活動，家長可以逛市集，全家一起玩花博。

(中時 )