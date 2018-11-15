收養病童為他勇拒豪門婚 女星撐12年「兒子不識我」崩潰

港星張慧儀領養心臟病童，為兒子不惜斬姻緣，甚至拒絕豪門婚姻。(翻攝自張慧儀微博)

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中時電子報

演出經典港劇《真情》紅遍兩岸三地的女星張慧儀，47歲的她未婚卻有一個兒子，是她在2006年收養的兒童，張慧儀將他取名為Hanson(張晃維)，原來Hanson因先天性心臟病而遭到棄養，當年在北京經商的張慧儀，在當地一間孤兒院遇見Hanson，被孩子一聲「媽」融化，堅持收養他，就此扛起養育他的重擔。

這麼多年來張慧儀省吃儉用，都把錢花在兒子身上，光是醫藥費跟教育費，每個月就要台幣7到11萬，然她反倒甘之如飴，甚至為了兒子犧牲感情，原來張慧儀曾為了兒子兩度分手，理由是對方無法接受兒子，後來有名富商追她，還表示願意幫她養兒子，但不能接受一起生活，張慧儀一聽立刻拒絕了富商，事後表示擇偶條件就是要跟她一樣，把兒子擺在首位，否則她寧可不嫁，張慧儀受訪時曾感性地說，在兒子眼中，媽媽就是他的全世界，「我看到自己的價值，他很需要我，我有事他怎麼辦？」，堅強地說要自強健康，才能照顧Hanson。

而近來張慧儀透露Hanson發生了大事情，讓她操碎了心甚至崩潰痛哭，原來兒子10月初接受了一場名為「Fontan」的心臟大手術，她告訴《東網on.cc》，Hanson花了1個月時間才稍加康復，坦言術後前三天呈現「植物人

」狀態，動都不動，漸漸甦醒後卻不認得她，眼睛是張開的竟難以聚焦，讓她瀕臨崩潰，直呼內心的忐忑、惶恐非筆墨能形容，所幸得專業醫療團隊的照顧，甚至她的媽媽都從馬來西亞趕到香港，給女兒支持，Hanson之後漸漸好轉，復原進度良好，已可返家休養，讓張慧儀終於放下心中大石，而兒子住院期間，她認識不少心臟病童的家長，做人父母的很能體會對方的心情，因而發願未來會盡最大的能力做公益，幫助更多病童。

(中時電子報)

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