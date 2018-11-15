美國防報告：美國可能在台海戰爭中敗給陸

2018年11月15日 10:20 中時電子報 陳舒秦

美國一項最新國防體檢報告指出，美國一直以為的霸權主義，正逐漸喪失軍事優勢，預估未來會在台海戰爭中輸給中國大陸。

由國會授權的國防戰略委員會指出：「在下一場衝突中，美軍可能會遭到難以承受的高傷亡率，財力上也會遭受重大損失。美軍可能會險勝，也可能會輸掉對中國或是俄羅斯的戰爭。」由於國內外局勢變化，美軍優勢正在削減，東歐、中東和西太平洋等區域的軍事平衡發生變化，加上中國和俄羅斯都在尋求區域霸權，致力軍力建設並影響全球，目標是抵消美軍的力量，讓美國陷入安全危機。然而在同時間，俄羅斯和中國、新興核武國家的北韓、可能成為核武國家的伊朗等國家，研究了我們作戰和備戰的方式，並針對我們的優勢發展出了一套不對稱的反制方法。例如，中國開發出非常強大的一套反艦巡航導彈、反艦彈道導彈系統。

報告更指出，「若美國不得不在波羅的海迎戰俄羅斯或是在台灣問題上與中國交戰，美國可能面臨決定性的軍事失敗。」

另外，國防戰略委員會呼籲華府增加國防預算開支3%到5%，修改美國的全球戰略目標或是對戰略的預期。呼籲美國加大更新核武器投入，研發新型核武器，提高核威懾力。至於如何應對中俄，委員會則建議投資更多的遠端軍用運輸機以及其他水下作戰設備。

(中時電子報)