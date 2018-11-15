影》就是這10大罪狀 讓「討厭民進黨」成為台灣最大黨

2018年11月15日 10:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導、 蔡孟哲 ／影音編輯 /綜合報導、／影音編輯

為救蘇貞昌選情，賴清德用觀塘第三天然氣接收站順利興建，換停建深澳電廠。圖為行政院長賴清德（前右）14日晚間陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌（前左）在三重車隊掃街。(中央社)

九合一選舉選情低迷，總統蔡英文日前在造勢場合重批國民黨，憑什麼教訓民進黨，反遭陳水扁嗆憑人民最大。的確，台灣面臨經濟不好、年金被砍、年輕人低薪等困境，大家生活愈來愈差，人民普遍心情苦悶，一句「台灣最大黨就是討厭民進黨」，更道盡蔡政府施政背離民心的寫照，而這一切全是蔡政府咎由自取。

尤其昨晚經歷韓國瑜大岡山10萬人造勢成功，執政黨眼裡恐怕是怕了，韓流之所以蔚為風潮，不過是民怨沸騰找到出口。聯合報整理了網友眼中的10件事，正是成為「台灣最大黨就是討厭民進黨」的主要原因。

一、請吳音寧當北農「250萬實習生」

北農總經理吳音寧上任先是看不懂財務報表，被譏是250萬實習生，成為22K年輕人心中的痛。加上北農休市鬧出菜價大跌風波，又被蔡英文下令要求綠營力挺，這個人在江湖的吳音寧，真是讓農民搖頭，年輕人嘆氣。

二、砍軍公教年金 還說「自私自利」

民進黨砍軍公教年金不手軟，先用「國家米蟲」、「貪婪」等惡毒字眼形容這些退休公僕，最經典的當屬綠委段宜康罵他們，「自私自利，厚顏無恥的人還在對抗改革」。蔡英文雖對他們抱歉，一回頭又忙不迭的將年金改革列為施政政績。

三、一例一休、沒人過勞死 勞工怒了

蔡英文說，勞工是心中最柔軟的一塊肉，2016年12月強行三讀通過「勞基法修正案」，卻導致物價上「漲」，底層勞工想加班賺錢也不行。行政院長賴清德9月上任後，政策大轉彎，二修「一例一休」，這下又得罪勞團，上街批政府修惡法，太傾向資方。

四、815大停電 陳金德下台竟代理縣長

中油更換設備卻意外「斷氣」台電大潭電廠，815全台無預警大停電。經濟部長李世光第一時間請辭，中油董事長陳金德卻不想走，最後雖被迫請辭，但為2018選戰布局，竟派他去宜蘭當代理縣長，讓人傻眼。

五、823大淹水 副總統去度假

823豪雨狂炸南台灣，引爆中南部廣大民怨，蔡英文總統搭雲豹裝甲車到嘉義勘災，災情最慘重之際，副總統陳建仁竟然24日帶家人去金門度假，且被批為何前一天不出席823砲戰60周年紀念大會。

六、陳菊領頭 高雄幫台北當大官

韓國瑜參選高雄市長能掀起狂潮，與此也大有關係。自從陳菊去接總統府秘書長一職，陸續有18位高雄位居要職者到台北當大官。823水災重創南台灣，高雄馬路被大雨炸出5000多個坑洞，由二軍主政的高雄市府無能力處理市政。

七、一句東廠走了張天欽 冒出各種廠

促轉會副主委張天欽8月召集幕僚會議，大刺刺說，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。」他點名侯友宜就是轉型正義最惡例，還要策動其他部會一起打擊國民黨候選人侯友宜。

張天欽雖火速請辭，主委黃煌雄也為保住晚年名節而走人。但不只促轉會，法務部、中選會等許多單位全淪為民進黨的附隨組織。

八、過失全推假新聞 還要監控臉書

執政不得民心，蔡英文不檢討施政哪裡出錯，竟在國慶談話抨擊假新聞汜濫，將責任推給境外黑手干預台灣內政。

國安局長彭勝竹日前在立法院答詢時證實，國安局會監控臉書等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等影響國家安全的情資，外界譏為搞綠色恐怖，網友以「我的英文很爛」等句子在臉書大酸國安局。

九、乾淨的煤蓋深澳電廠 再創髮夾彎

為解決廢核四造成的電力供需失調，環保署前副署長詹順貴自毀環保立場，投下關鍵一票通過深澳電廠的環評，遭民眾圍剿、環團唾棄。行政院長賴清德竟自我辯護，未來燒的是乾淨的煤。

最後為救蘇貞昌選情，賴清德不惜髮夾過彎，用觀塘第三天然氣接收站順利興建，換停建深澳電廠，後來靠官派委員全數贊成，硬過觀塘案後，宣布不建深澳電廠，卻要犧牲桃園藻礁，能源政策淪為選舉考量，人民並不埋單，蘇貞昌也沒因此拉抬到選情。

十、做功德幹話連連 一副撲克牌出不完

民進黨執政不力，但各級民代為黨辯護不遺餘力，以致出言輕率、幹話連連。由於令人嘡目結舌的言論罄竹難書，讓對手國民黨可出一副52張牌加2張鬼牌的「幹話撲克牌」，還被搶訂一空。

賀陳旦說「塞車就當看風景」、823淹水賴清德說「批評的人可以去當上帝」、邱議瑩說勞團抗議「都是在放錄音帶」，這些幹話他們說得理直氣壯，但人民聽得下去嗎？

(中時電子報)