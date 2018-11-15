高雄》港都百里侯爭霸夯 選後不如來趟宗教之旅

2018年11月15日 10:28 中時 柯宗緯

今年高雄市長選戰藍綠激爭，支持者憂心選情，情緒緊繃。不論，最終結果是誰，選後不如來趟宗教之旅，放輕鬆吧！高市觀光局特別選定知名景點蓮池潭，結合寺廟建築、美食及宗教文化，邀請外籍生一日遊，而12月8日六龜「締願寺」有「2018六龜有喜祈福馬拉松」路跑、12月25日「佛陀紀念館」將辦「世界神明聯誼會」。

觀光局長曾姿雯表示，高雄幅員廣大，自然景觀豐富，擁有多元宗教文化，特別是左營蓮池潭周遭的宗教據點，密度全台第一，如啟明堂、元帝廟、天府宮、清水宮、龍虎塔、春秋閣、慈濟宮、孔廟等。

她強調，不只建築各具特色，也是民眾心靈寄託或文化觀光的心靈休閒場域，如果在旅行中能透過宗教據點，瞭解高雄多元濃厚信仰，相信可以吸引更多國內外觀光客，前來體驗不同的文化洗禮。

她提到，蓮潭周邊座落著許多具歷史性、故事性的寺廟建築，其中更有蘊含各式深具祈福意義的儀式祭典文化，這次特別邀請領高雄科大就讀的外籍生來嘗鮮，包括搭乘雙層巴士環潭、至啟明堂求文昌筆、清水宮體驗傳統收驚，和最具指標性景點「龍虎塔」龍口進虎口出的典故。

除此之外，還結合周邊景點、地方美食和產業，包括參觀左營舊城牆一睹古城遺跡、「舊城美食」品嘗在地特色小吃、至百年老店的中外餅舖體驗「棋餅」及「文昌帝君公仔」DIY及位孔廟內的芒果咖秋，享受甘蔗與檸檬口味的水果咖啡。

過程中也教大家認識常用的宗教詞彙，現場台語教學「擲茭杯」、「燒金」、「過爐」、「收驚」、「乩童」等，並由曾局長來個隨堂小測驗，大家現學現賣笑聲不斷，寓教於樂的同時也讓大家了解台灣宗教的內涵及有趣之處。

來自德國的學生Tim表示，這是他第一次參加這樣的行程，他喜歡高雄給他的感覺，尤其以步行的方式來認識，其中對於跟神明擲杯印象最深，希望求得的文昌筆保佑他考試順利。而來自印度的Jerry也說，這次宗教觀光行程很棒印象很深，下次要帶家人和沒來過的同學一起來！

(中時 )