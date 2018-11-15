直播》韓國瑜大甲鎮瀾宮參拜合體盧秀燕、侯友宜 民眾瘋狂

國民黨三位市長候選人韓國瑜（左起）、盧秀燕與侯友宜11點將在大甲鎮瀾宮合體。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日晚上在岡山舉辦造勢晚會，人氣搶搶滾，吸引8-10萬人參與。他今日中午來到台中大甲鎮瀾宮，跟台中市長參選人盧秀燕、新北市長參選人侯友宜合體。(直播截圖)
盧秀燕、韓國瑜赴大甲鎮瀾宮參拜

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日晚上在岡山舉辦造勢晚會，人氣搶搶滾，吸引8-10萬人參與。他今日中午來到台中大甲鎮瀾宮，跟台中市長參選人盧秀燕、新北市長參選人侯友宜合體。現場支持民眾人擠人陷入瘋狂。

影》神明保庇也挑人？韓國瑜吳音寧都拜這間廟 運勢大不同
影》韓流帶來錢潮！鎮瀾宮粉腸攤公休日挺韓國瑜

參拜大甲鎮瀾宮之前，三人先在活動會場合體。韓國瑜上台致詞時說「小弟韓國瑜，今年60歲正在找工作，大家多多幫忙。」今天來台中，要跟大家報告，就是最後一次在投票之前，離開高雄到外縣市，因為高雄非常的大，要盡全力去跑，因為太大了。

韓國瑜說，可是今天一定要來台中，傳達什麼訊息?第一，對盧秀燕的愛，第二，對台中市民的愛，第三，對台灣的愛，對不對?台下民眾瘋狂大喊「凍蒜」!

他說，盧秀燕委員提出反空汙、救經濟訴求，整個中台灣都感到他反空汙的訴求。並說，盧秀燕當立法委員比他認真多了，跟她相處的人都很喜歡她。

對台中市，韓國瑜說，我們覺得跟高雄一樣，一定會是崛起的兩大巨人。有海港空港，有農漁業，重點是什麼?各位鄉親，還有幾天就投票了!台灣這兩年，從民進黨執政，說實話大家都過得很苦悶。

韓國瑜說，用幾句話來表達「年紀大的懷念過去那種榮景；中壯年擔心現在；年輕人害怕未來!」真的，我們台灣怎麼會變這個樣子?所以請台灣朋友，讓新北、台中、高雄，都能贏得民眾支持，今天合體台中意義非常重大!

(中時電子報)

影》神明保庇也挑人？韓國瑜吳音寧都拜這間廟 運勢大不同

高雄》港都百里侯爭霸夯 選後不… 憂菜販被抹成黑道討債 耳塞勇士7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。