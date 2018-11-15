直播》韓國瑜大甲鎮瀾宮參拜合體盧秀燕、侯友宜 民眾瘋狂

2018年11月15日 10:23 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日晚上在岡山舉辦造勢晚會，人氣搶搶滾，吸引8-10萬人參與。他今日中午來到台中大甲鎮瀾宮，跟台中市長參選人盧秀燕、新北市長參選人侯友宜合體。(直播截圖)

盧秀燕、韓國瑜赴大甲鎮瀾宮參拜

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日晚上在岡山舉辦造勢晚會，人氣搶搶滾，吸引8-10萬人參與。他今日中午來到台中大甲鎮瀾宮，跟台中市長參選人盧秀燕、新北市長參選人侯友宜合體。現場支持民眾人擠人陷入瘋狂。

參拜大甲鎮瀾宮之前，三人先在活動會場合體。韓國瑜上台致詞時說「小弟韓國瑜，今年60歲正在找工作，大家多多幫忙。」今天來台中，要跟大家報告，就是最後一次在投票之前，離開高雄到外縣市，因為高雄非常的大，要盡全力去跑，因為太大了。

韓國瑜說，可是今天一定要來台中，傳達什麼訊息?第一，對盧秀燕的愛，第二，對台中市民的愛，第三，對台灣的愛，對不對?台下民眾瘋狂大喊「凍蒜」!

他說，盧秀燕委員提出反空汙、救經濟訴求，整個中台灣都感到他反空汙的訴求。並說，盧秀燕當立法委員比他認真多了，跟她相處的人都很喜歡她。

對台中市，韓國瑜說，我們覺得跟高雄一樣，一定會是崛起的兩大巨人。有海港空港，有農漁業，重點是什麼?各位鄉親，還有幾天就投票了!台灣這兩年，從民進黨執政，說實話大家都過得很苦悶。

韓國瑜說，用幾句話來表達「年紀大的懷念過去那種榮景；中壯年擔心現在；年輕人害怕未來!」真的，我們台灣怎麼會變這個樣子?所以請台灣朋友，讓新北、台中、高雄，都能贏得民眾支持，今天合體台中意義非常重大!

(中時電子報)