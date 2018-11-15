憂菜販被抹成黑道討債 耳塞勇士748字揭民進黨狠招

2018年11月15日 10:27 中時電子報 戴安瑋 、 郭佩凌 ／ 影音剪輯 ／ 影音剪輯

耳塞勇士昨晚給宅神朱學恒一篇文章，憂韓國瑜被抹黑成討債集團。朱學恆上午將文分享在臉書上。(朱學恒臉書)

耳塞勇士昨晚給宅神朱學恒一篇文章，憂韓國瑜被抹黑成討債集團。朱學恆上午將文分享在臉書上。(朱學恒臉書)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚的造勢活動，狂吸10萬人high翻，齊唱把「高雄還給我」，耳塞勇者擔心會被對手陣營抹黑為黑道討債、黑道集團，昨晚表示，民進黨像是狼，平時各有主張，同伴遇難就會不顧一切力挺；國民黨像是羊，一群懶羊羊跟喜羊羊跟著光頭羊走，大家都想沾點光，如果國民黨繼續這樣下去，就不會有下次選舉了。他希望最好的人當選，呼籲大家11月24日去投票。

耳塞勇者是因日前參加民進黨高雄市長候選人陳其邁場子時塞耳塞而爆紅。他昨晚寫了一篇文章給宅神朱恒，朱學恒今一早將文章分享到臉書粉絲團上，引起網友熱議，有網友說，「為什麼我讀著讀著眼睛流汗?!」、「這次高雄選舉是場改變與不變的選擇，同樣的，光頭菜販也是國民黨選擇改變與不變的契機，總之，1124滅東廠，2020拔菜頭！」。

以下是耳塞勇者的文章：

大家好，我是你們的好鄰居 耳塞~

因為家人朋友的因素，很抱歉我沒辦法用真面目示人，所以還是請宅大幫我傾訴心聲。首先，恭喜各位納美人，我想明天某些報紙標題會寫著類似下面的標題:驚爆! 岡山萬人齊唱把高雄還給我，猶如討債集團!!附近民眾表示驚恐!!XXX表示，韓姓候選人選舉選到像是黑道討債，簡直無法無天!!

看了這幾次的國民兩黨造勢與新聞走向，我不得不佩服民進黨，他們就像是狼，平時各有主張，同伴遇難就會不顧一切力挺，而國民黨就像是羊，一群懶羊羊跟喜羊羊跟著光頭羊走，大家都想沾點光，老實說，如果國民黨繼續這樣下去，下次選舉..嗯..沒有下次了。

有些人在網路上寫下他們看到的高雄,他們覺得高雄很美,沒有所謂的老窮，高雄的確有美好的一面，中山大學的夕陽，駁二與棧二庫、美濃擂茶、油紙傘、紅毛港文化園區、岡山之眼，這些都是FB,、IG或是網紅遊記裡會出現的地點，這是高雄美麗的一面，而只有在地高雄人能看到的是大社豪雨造成的游泳池、六龜下雨造成的土石流、小港沿海路的拉力賽道、如果你們經歷過，你們也許就能知道高雄人痛在哪，為什麼會有許多人發出不滿的聲音。

下面是給所有看到這篇文章的人，不論你是甚麼顏色，距離選舉還剩下幾天，我相信大家幾乎都已經決定自己的一票該投給誰了，希望各位也不需要花時間去洗腦朋友、家人選擇自己喜歡的候選人，因為他們就像變了心的女朋友，回不來了；選舉是一時的，但是朋友家人是一輩子的，也希望大家能繼續保持這場選舉的高度，不口出惡言，如果遇到那些罵髒話、散播謠言的人，檢舉他吧!!不需要跟他們一樣，不要跟豬在泥巴裡打架，因為他會很高興，而你只會越來越髒；不論結果如何，大家都是高雄的一份子，大家都還是要繼續為這個城市打拼。11/24 記得去投票!!May The Best Man Win

(中時電子報)