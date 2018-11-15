台北》北市沒發敬老金挨轟 柯媽斥：身體不好拿1500元幹嘛

2018年11月15日 10:41 中時 張立勳

台北市長柯文哲媽媽（前右）15日早上陪同市議員候選人洪士奇掃街，受到不少攤商歡迎。（張立勳攝）

選戰倒數，台北市長柯文哲爸爸、媽媽15日北上為議員候選人洪士奇掃街拜票，途中遇上民眾陳情反對刪除重陽敬老禮金，柯媽媽替柯緩頰表示，雖然沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，至於被對手丁守中批評柯爸、柯媽有領4000元禮金，北市為何沒有，柯媽痛斥身體好比任何都還要好，身體不好拿1500元要幹麻？

柯爸、柯媽今早前往富錦街市場，陪同洪士奇掃街，柯媽一路展現親和力，逢人就寒喧問好、握手，不過，也遇上反對柯文哲不願握手的攤商和民眾陳情不滿刪除敬老禮金。

陳情民眾向柯媽媽指出，柯文哲把敬老禮金刪掉就是不行，這是街坊鄰居的心聲，台北市財政最好，但全台灣都有1500元，甚至更好，北市應該更有資格發放敬老禮金。

民眾還說，何況柯爸、柯媽在新竹也有領，刪掉敬老金讓人民感到權利被剝奪，市長應該是要帶給人民福利，4年前支持柯文哲結果反而造成自己傷害，一個市長不只是還債，還債不是市長的任務。

面對陳情，柯媽媽為柯文哲緩頰說，她會把意見向柯反映，但雖然沒有敬老金，但有為長者施打免費肺炎疫苗。

對於丁守中昨說，全台灣都有敬老金，為何台北沒有？柯爸媽在新竹可領4000元，反觀台北財力狀況最好，為何不能發，甚至還能發更多一點；柯媽媽再次強調，沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，老人死亡率肺炎占前3大，身體好比任何都還要好，痛斥身體不好拿1500元要幹麻？

至於北市長選情緊繃，柯媽媽說，柯文哲會自己掃街，「我掃我的啦」，選舉是由天不由人，選不選得上要看眾人，不是自己說得算，但有信心勝選。

被問及和民進黨市長候選人姚文智的媽媽比人氣誰好？柯媽媽回嗆，她先是說「怎麼知道」，接著指「當然是姚文智人氣高，因為姚會罵人。」

姚文智提到柯文哲的母親罵自己「沒路用、沒學問」，稱他媽媽被氣到「關在陰暗客廳裡面」，對此，柯媽媽反問，為何要關在陰暗角落生氣？「姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶。」

(中時 )