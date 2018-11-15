NBA》新隊友不捧場！巴特勒七六人首秀吞逆轉敗

2018年11月15日 10:43 中時電子報 黃及人

吉米巴特勒15日首次披上七六人球衣登場，先發打了33分鐘，貢獻14分、4籃板及2助攻，可惜他的新隊友似乎不太捧場，尤其是雷迪克最後關頭接連出現兩次要命失誤，讓七六人最終無奈以106比111慘遭地主魔術逆轉擊潰。

原本打完前3節，七六人還以87比76領先，沒想到末節七六人徹底當機，竟遭魔術轟出21比0，場上局面瞬間逆轉，儘管七六人持續緊咬，可惜雷迪克最後30.4秒先出現進攻犯規，又在最後6.7秒踩線違例，斷送七六人生機。

攻下全隊最高22分的雷迪克，一下子就從英雄變成狗熊，也讓吉米巴特勒無法嘗到加盟七六人首勝，唯一用神勇表現力挺巴特勒的是七六人明星中鋒恩比德，他拿19分、13籃板及10助攻的生涯首次大三元，卻仍無法領軍贏球。

畢竟吉米巴特勒才加入七六人不到1周，可能還需更多時間融入團隊，但他在賽前已經提前宣告效忠新東家，「我知道我會愛上費城這座城市，希望費城也一樣愛我，雖在戰術上，我還有不少疑惑，不過除了這些，籃球還是籃球。」

活生生把七六人即將到手勝利搶走的魔術贏球功臣，是拿30分、8籃板及4助攻的先發中鋒武切維奇，阿隆戈登也有17分、6助攻與6籃板，泰倫斯瓊斯15分，喬納生西蒙斯12分，魔術目前戰績7勝8敗，勝率仍未過半。

(中時電子報)