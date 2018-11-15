李克強：人民幣單向貶值對陸弊多利少 重申大陸絕對不會搞競爭性貶值

2018年11月15日 11:31 工商 李書良

路透15日報導，正對新加坡進行訪問的中國國務院總理李克強表示，一段時間以來，人民幣匯率走勢出現一定幅度波動，引發不少議論和擔憂。他強調，人民幣單向貶值對中國弊多利少，中國絕對不會搞競爭性貶值，相反還要為匯率穩定創造條件。

人民日報15日援引李克強在「新加坡講座」和「通商中國」的演講指出，中國經濟基本面穩健、國際收支平衡、外匯存底充裕，人民幣匯率不具備單邊貶值的基礎，完全可以在合理均衡水準上保持基本穩定。

報導稱，受美指上漲及中美貿易戰衝擊，人民幣匯率自今年6月中旬以來加速貶值，截至14日收盤貶值幅度高達逾8％，引發市場憂慮。

李克強還表示，中國致力於發展更高水準的開放型經濟，並將進一步放寬市場准入限制，壓縮外商投資准入負面清單，加快金融等現代服務業對外開放步伐。中國將繼續提高自由貿易試驗區建設品質，探索建設自由貿易港，打造對外開放新高地；還將積極擴大進口，進一步降低關稅，提高通關便利化水準，擴大國外優質商品和服務進口。

他提到，嚴格保護智慧財產權是內外資企業的共同關切，更是中國推動經濟高品質發展的內在需要。中國將健全與國際經貿規則接軌的創新保護體系，進一步完善相關法律法規，加強執法力量，提升侵權案件審查效率，實施更具威懾力、懲罰力的侵權賠償制度。

李克強並強調：「中國政府決不允許強制轉讓技術，審批外商投資專案不以技術轉讓為前提。創新只有與市場相結合，才能體現價值、不斷升級。中國的市場為創新成果應用提供了廣闊舞台，歡迎全球更多創新型企業到中國發展。」

(工商 )