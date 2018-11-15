影》蔡英文稱「我們還是原來那個民進黨」 網怒回5字

圖為總統蔡英文。（資料照,黃國峰攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導、／影音剪輯

民進黨昨移師台中舉行中執會，對於部分支持者的不滿，兼任民進黨主席的蔡英文總統指出，或許民進黨腳步有些顛簸、有些迂迴，或許有些事情太猶豫、有些事又太心急，「但我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。不過這番話卻被網友狠回「一直都在騙」。

蔡英文致詞時籲大家想想民主選舉的本質，思考兩件事，做出關鍵選擇。一、究竟哪個政黨的候選人，才是真正有能力、會做事的人，能夠具體解決人民的問題？二、或許台灣前進的步伐還不夠大，「但是這次的選舉，我們要選擇前進的力量，還是倒退的逆流？」

再過幾天就要選舉，蔡表示，要由台灣人民做出最後的選擇，「這個關鍵選擇，將決定台灣是前進、或是倒退？會肯定做事的人、還是做假的人？」對於部分支持者的不滿，蔡英文說，或許民進黨腳步有些顛簸、有些迂迴，或許有些事情太猶豫、有些事又太心急，「但我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。

對於蔡英文這番話，網友噓慘，並紛紛表示「一直都在騙」、「原本就在騙」、「一樣的黨沒錯 只是現在才被抓包」、「真的很敢講」、「永遠不知道反省 沒救了」、「反過來說，現在的民進黨跟以前一樣」、「嗯？所以我不投了 沒長進」、「此地無銀三百兩」、「妳還是少說點話比較好」、「要選票就喊，再騙阿」、「就是原來的只會嘴砲不會治國的民進黨沒錯」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

蔡英文台中逛花博園區　力挺林佳龍政績
雲林》相挺鄉政建設 國民黨張派… 重行公告構成違法 幸福盟怒吼「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。