影》蔡英文稱「我們還是原來那個民進黨」 網怒回5字

2018年11月15日 10:59 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導、 蔡孟哲 ／影音剪輯 ／綜合報導、／影音剪輯

民進黨昨移師台中舉行中執會，對於部分支持者的不滿，兼任民進黨主席的蔡英文總統指出，或許民進黨腳步有些顛簸、有些迂迴，或許有些事情太猶豫、有些事又太心急，「但我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。不過這番話卻被網友狠回「一直都在騙」。

蔡英文致詞時籲大家想想民主選舉的本質，思考兩件事，做出關鍵選擇。一、究竟哪個政黨的候選人，才是真正有能力、會做事的人，能夠具體解決人民的問題？二、或許台灣前進的步伐還不夠大，「但是這次的選舉，我們要選擇前進的力量，還是倒退的逆流？」

再過幾天就要選舉，蔡表示，要由台灣人民做出最後的選擇，「這個關鍵選擇，將決定台灣是前進、或是倒退？會肯定做事的人、還是做假的人？」對於部分支持者的不滿，蔡英文說，或許民進黨腳步有些顛簸、有些迂迴，或許有些事情太猶豫、有些事又太心急，「但我們還是原來那個民進黨，我們從來沒有忘記執政的初衷」。

對於蔡英文這番話，網友噓慘，並紛紛表示「一直都在騙」、「原本就在騙」、「一樣的黨沒錯 只是現在才被抓包」、「真的很敢講」、「永遠不知道反省 沒救了」、「反過來說，現在的民進黨跟以前一樣」、「嗯？所以我不投了 沒長進」、「此地無銀三百兩」、「妳還是少說點話比較好」、「要選票就喊，再騙阿」、「就是原來的只會嘴砲不會治國的民進黨沒錯」。

(中時電子報)