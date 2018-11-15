提供照顧身障者家人喘息機會 台南首家身障日照中心啟動

2018年11月15日 11:13 中時 程炳璋

台灣的長照2.0政策未來不只照顧老人也照顧身障者，提供照顧身障者的家人有喘息機會，台南市社會局委託伊甸基金會開辦，全市第1家身障日照中心15日在南區大林國宅內啟動，15歲至64歲領有身障證明者，都可申請。

台南市過去若家有身障者，只能送往24小時收容的機構，有些家庭只需要白天將身障者送給機構照顧，晚上即可接回家，但台南市一直缺乏只收白天的身障者照顧中心。

伊甸基金會推動身障多元化服務已有多年，承接社會局各項身障業務，在社會局配合下，開辦全台南市第1家身障日照中心。

這家身障日照中心提供專業照顧，每周一至周五上午8時到晚上5時，可接受服務24位15歲至64歲的身障者，採社區開放式而非機構封閉式服務，讓照顧者獲得喘息機會。

台南市社會局表示，台南市目前有9萬多身障者，其中近兩萬人有長照服務需求，約占兩成，政府除了大林國宅先成立守家身障日照中心，預計年底將在東區成立第2處身障日照中心，並在安南區、南區各成立一處日間佈建服務據點，建置身障者的常照服務，是重要的社福政策。

伊甸基金會副執行長何天元表示，身心障礙者的生、心理老化時間較一般人早，年近49歲即已逐漸擁有一般老人的生理狀況，生活自理能力同時下降，社區式的照顧就是要取代機構式安養方式，提供身障者之間相互支持與社會互動，解除家庭照顧者全天候的照顧壓力。

(中時 )