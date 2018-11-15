李毓芬夏威夷秀婚紗 嘆待嫁女兒心靠拍照圓夢

李毓芬在歐胡島古蘭尼牧場拍婚紗照，美得像林中仙子，遊客看呆。（潮旅CIAO提供）

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忙工作，李毓芬無暇想感情事。（潮旅CIAO提供）
李毓芬走在歐胡島街頭，身後是當地著名的威基基叮噹車。（潮旅CIAO提供）

李毓芬日前應邀雜邀請，到夏威夷出外景，披上精品婚禮服務平台Club Max頂級婚紗，在電影《侏羅紀世界》場景之一的歐胡島古蘭尼牧場（Kualoa Ranch）恣意散步，穿著一身白紗漫步在綠地之中，宛如精靈落入凡間般，一旁的國際遊客不由得駐足。

平常給人冰山美人印象的李毓芬，坦承自己較內向孤僻、不擅言辭，平常不會主動逗大家開心，喜歡不疾不徐品嘗生活點滴：「沉澱累積後，才有東西和別人分享。」

在氣氛輕鬆的夏威夷拍攝封面，李毓芬也分享自己的旅遊哲學，表示不喜歡太緊湊的行程，也不太事先安排計畫：「如果行程太滿，我通常會脫隊。事實上，我真的很常脫隊。」每到一座城市，她很享受一個人在咖啡店裡放空，觀察來往路人的獨處時刻，這也是她最能徹底放鬆的時候。

近年有不少明星都選擇到國外舉辦海島婚禮，李毓芬被問到「如果在夏威夷結婚，會想辦什麼樣的婚禮？」她笑說：「希望是很輕鬆自在，像Party一樣，波西米亞風也不錯，到時大家可以不用刻意理會我，好好享受當地人文好景！」也透露，看到好友宋米秦婚後生活甜蜜，也期待自己姻緣能早日開花，「除了滿滿祝福，我也很羨慕米秦現在當起小媽咪的生活，雖然忙，但眼神中可看出她的幸福，期待我自己也能遇到很好的對象！」目前投入新電影拍攝準備，年底跨年也接到不少邀約，李毓芬接下來工作忙碌，只能自嘲：「我這待嫁女兒心目前只能靠拍照圓夢！」

(旺報 )

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