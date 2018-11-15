老少畸戀！大姊姊想分手 小男友吞藥開瓦斯鬧自殺

黃男一時想不開服下20顆安眠藥。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
並打開瓦斯企圖自殺。（馮惠宜翻攝）
經其52歲女友向警報案，警方緊急破門將男子搶救送醫。（馮惠宜翻攝）

日前1位37歲的黃姓男子因感情因素與大他15歲的饒姓女友鬧分手，男子一時想不開清晨返回住處，趁家人外出上班後，在房間內吞了近20顆安眠藥並開廚房瓦斯桶企圖自殺，太平派出所接獲該名饒姓女子報案，員警立即前往黃男所住之大廈，順利入內救出男子，並由消防人員救護至附近醫院，成功挽回寶貴性命，家屬非常感謝警方熱心協助。

太平警分局太平派出所巡佐陳炎文、警員莊景元，日前(13)日中午1點多執行巡邏勤務，接獲饒姓女子報案稱「與男友吵架，男友傳訊息揚稱要自殺，請警方協助救援。」員警受理後立即到達男子居住之大廈，惟當時大門緊閉，透過管理員聯繫黃男母親，警方依黃母引導找到鑰匙，門後屋內濃濃的瓦斯味，黃男亦服用20顆安眠藥且仰臥床上，員警趕緊開窗通風，並在消防人員救護下立即送往長安醫院搶救，成功挽回寶貴生命。

男子母親低調表示，自己一早就外出上班，當時未注意到兒子的動態，平時對於兒子的感情不太過問，只感覺他對近心情不太好，不知道竟會做出傻事，等他狀況穩定後再行溝通，非常感謝警方積極救護。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

1票5千元! 今年最高賄選金額 觀… 涉賄警官羅明村聲請再審欲平反 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。