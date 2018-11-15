老少畸戀！大姊姊想分手 小男友吞藥開瓦斯鬧自殺

2018年11月15日 11:09 中時 馮惠宜

並打開瓦斯企圖自殺。（馮惠宜翻攝）

經其52歲女友向警報案，警方緊急破門將男子搶救送醫。（馮惠宜翻攝）

日前1位37歲的黃姓男子因感情因素與大他15歲的饒姓女友鬧分手，男子一時想不開清晨返回住處，趁家人外出上班後，在房間內吞了近20顆安眠藥並開廚房瓦斯桶企圖自殺，太平派出所接獲該名饒姓女子報案，員警立即前往黃男所住之大廈，順利入內救出男子，並由消防人員救護至附近醫院，成功挽回寶貴性命，家屬非常感謝警方熱心協助。

太平警分局太平派出所巡佐陳炎文、警員莊景元，日前(13)日中午1點多執行巡邏勤務，接獲饒姓女子報案稱「與男友吵架，男友傳訊息揚稱要自殺，請警方協助救援。」員警受理後立即到達男子居住之大廈，惟當時大門緊閉，透過管理員聯繫黃男母親，警方依黃母引導找到鑰匙，門後屋內濃濃的瓦斯味，黃男亦服用20顆安眠藥且仰臥床上，員警趕緊開窗通風，並在消防人員救護下立即送往長安醫院搶救，成功挽回寶貴生命。

男子母親低調表示，自己一早就外出上班，當時未注意到兒子的動態，平時對於兒子的感情不太過問，只感覺他對近心情不太好，不知道竟會做出傻事，等他狀況穩定後再行溝通，非常感謝警方積極救護。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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(中時 )