台北》市場掃街遇長者哭訴 丁守中數度承諾恢復重陽敬老金

2018年11月15日 11:15 中時 楊佳穎

丁守中吳興市場掃街。（楊佳穎攝）

選戰逼近，國民黨台北市長候選人丁守中15日上午赴信義區吳興街市場掃街，接連遇上長者陳情，詢問「敬老金你當選是否馬上發？」丁也數度承諾，上任後一定恢復重陽敬老金。此外，對於民進黨台北市長候選人姚文智與夫人一同掃街，未來是否也會與太太合體？丁則笑說，現在人力沒這麼多，「我太太現在已經在各菜市場跑，我們分進合擊！」

丁守中今日上午前往吳興商圈，一一向攤販、民眾握手請託，遇上熱情支持者要求合照也來者不拒。過程中，丁守中先是在北醫接受媒體聯訪時，有長者在一旁高聲詢問當選後是否會發重陽敬老金，「為什麼金門、馬祖、澎湖、台東都有敬老金，只有台北市沒有，老人最可憐了！」丁則連忙說「有有有！當選後一定發」。

緊接著，丁守中進入市場掃街後，也遇上87歲的劉姓長者拉著丁的手哭訴；丁守中則面色凝重重申，上任後一定恢復重陽敬老金，好好照顧長輩，而一旁陪同掃街的台北市議員王鴻薇也邊看邊掉淚。

對於台北市長柯文哲近期掃街頻頻遇上抗議，掀起陰謀論、走路工質疑，丁守中受訪直言「現在誰還有能力發走路工？」自己到哪也都被要求要恢復重陽敬老金，「老年人在柯文哲執政下不被重視，一直被欺負，老年人對他嗆聲是當然的，他自作自受！」

面對媒體詢問，是否覺得與兩個媽寶（柯文哲、民進黨台北市長候選人姚文智）在打選戰？丁則哈哈大笑，稱「這極有可能的事情，柯文哲能做什麼決定？」他進一步說，柯文哲連10大公投案都不敢表態、連北農總經理吳音寧都不敢換，根本沒能力做決定；反觀丁守中在立法院一直是評鑑最績優的立委，通過福國利民的法案很多，「我們才有能力帶動台北變革」。

(中時 )