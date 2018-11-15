新北》幸福單車隊趴趴走 蔡健棠要打「安靜不擾民」選戰

新北市第二選區市議員候選人蔡健棠，幸福單車隊訴求安靜不擾民。（吳岳修攝）

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「拜託拜託，請支持Ｘ號候選人０００」，宣傳車在路上聲嘶力竭大喊，這種擾人式宣傳法常讓人反感，新北市議員候選人蔡健棠別出心裁組成「棒棒棠幸福單車隊」，找來8位穿著鮮艷服飾的單車騎士，背著宣傳旗幟整齊劃一在大街穿梭，低調又安靜的新宣傳手法，所到之處不少人爭相拍照，宣傳效果十足。

蔡健棠的「幸福單車隊」，由8位專業騎士組成，有時也會有支持群眾志願參加，騎乘的服飾、裝備及單車的樣式、塗色，都經過精心設計及考量，騎士統一穿著代表國民黨的白色外衣、藍色專業通風衣褲，腳穿象徵七彩祥雲的彩虹長襪，再統一騎上亮黃色的單車，色調鮮豔吸晴，8人車隊宛如長龍騎在街上，想不注意都很難。

有別冷冰冰的機器喇叭拜託聲，蔡健棠的8人幸福單車隊不呼口號、不喊宣傳語，背上插著印有蔡健棠姓名及照片的旗幟，低調又安靜的穿梭在大街小巷，但車隊走到哪裡就是目光焦點，每每等停紅燈或路旁稍事休息，就有民眾靠前拍照或要求合照，宣傳效果極佳。

蔡健棠表示，時代不斷進步，選民素質與自我意識提升，過去「熱鬧有人氣」的競宣傳手法已經落伍，拿著大聲公、開著宣傳車在街道肆意喊叫，反而容易引起選民們的反感，他就曾在黨內初選時，曾看到一位參選人經常動用鑼鼓隊營造熱鬧氣氛，結果不時遭鄰居抗議太吵，效果大打折扣，該位參選人最後也沒有通過初選，選舉及宣傳方式也應該要與時俱進，「讓我們用低調中的奢華，打一場安靜不擾民的選戰」。

(中時 )

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