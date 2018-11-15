NBA》里歐納德送大禮？活塞不可思議絕殺暴龍

里歐納德最後10秒自己把球運出界外，成為活塞絕殺的另類功臣。(美聯社)

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中時電子報
活塞教頭凱西這下子什麼怨氣都發洩出來了。(美聯社)

既然里歐納德都送上「大禮」了，活塞沒道理不把客場勝利帶走！活塞15日靠著布洛克槍響同時的拋投命中，克服一度落後19分頹勢，最後以106比104奇蹟般擊敗地主暴龍，最開心的當屬上演棒打老東家戲碼的活塞教頭凱西。

上季待在暴龍搶下東區第1戰績，更獲選年度最佳教練的凱西，卻在休兵期間突然遭到暴龍解雇，如今改當活塞教頭回到暴龍主場，內心自然百感交集，賽前他也獲得多倫多球迷熱情歡呼，似乎在對暴龍高層的決定表達不滿情緒。

活塞前3節表現並不理想，一度處於19分大幅落後，可是末節彷彿脫胎換骨，靠著「雙塔」布雷克葛瑞芬與德拉蒙逐漸追上，打到讀秒階段，活塞甚至追平戰局，不過暴龍掌握最後一波攻勢，理所當然交給陣中一哥里歐納德處理。

沒想到里歐納德一個人運球直闖禁區，卻不小心把球運到自己左腳上彈出界外，讓暴龍球迷完全傻眼，比賽還剩2秒，此時凱西徹底發揮上季最佳教練價值，暫停過後，設計把球直接高吊到禁區給葛倫羅賓生，卻遭對方火鍋伺候。

換從底線發球的活塞，經由跑動製造空檔，讓卡德隆直接把球傳給布洛克第一時間拋進，活塞球員頓時陷入瘋狂慶祝情緒衝進休息室，就連凱西也都興奮跳起來高舉雙臂慶祝，因為他自知已經充分證明，他被開除絕對是最錯誤決定。

凱西最需感謝的自家球員，還是貢獻30分、12籃板、3助攻、3抄截與2火鍋的葛瑞芬，蓋洛威與雷吉傑克生各有13分，德拉蒙11分、14籃板，致勝功臣布洛克全場投9中2、僅拿5分，卻投進全場最重要的一球就夠了。

(中時電子報)

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