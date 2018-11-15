台北》批姚又批丁 柯：眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手段只有貼標籤

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北市選情緊繃，國民黨候選人丁守中昨批市長柯文哲與蔡英文總統合謀操作棄保，民進黨候選人姚文智也指控柯利用妻子陳佩琪臉書PO文操作棄保。對此，柯今早反擊丁姚說，從兩人的話可以看出，「眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手段只有貼標籤」，他們不管怎麼看都是這樣，自己是「啞巴吃黃蓮」。

丁守中昨天表示，蔡英文總統一直在和柯文哲合作，難道蔡是詐騙集團首腦，把姚文智當車手？柯文哲今表示，他昨天有想了一下這個問題，其實這就是台灣20幾年來政治的實況，兩極對立下，很多政治人物眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手段只有貼標籤，但是講人家壞話自己不會更好，罵來罵去沒必要啦，選舉沒辦法100％（不罵對手），但盡量往正面方向前進，罵來罵去儘量減少，自勉勉人啦！

柯文哲進一步說，不敢說政治、統獨完全不重要，但台灣政治能不能建立比較公平正義、吃苦耐勞、勤勞等價值，除了統獨意識形態外難道沒有其他價值嗎？他強調，4年來，北市每個重大工程有被批評疑雲重重嗎，也沒有，而且沒有首長離職是因為弊案下台，他在美國住過，羨慕人家比較正直、比較文明的政治。

至於姚文智批評他透過太太操作棄保，柯文哲也說，所以從丁守中、姚文智的話，再次證明「眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手段只有貼標籤」，他不管怎麼看都是那樣、人家不管做什麼都在講陰謀論，實在沒法度，「算了算了，啞巴吃黃蓮，就不要再越描越黑！」

(中時 )

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