國民黨團赴監院 舉發中選會主委違法

2018年11月15日 11:26 中時 季節

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚、立委賴士葆、黃昭順15日上午赴監察院，舉發中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建，對第9案反核食公投「重行公告」違法瀆職，隨後赴台北地檢署告發。

曾銘宗指出依照公投法17條規定，政府對公投案的意見，必須在選舉前28天公告，但中選會卻在11月2日才公告行政院對於反核食公投案的意見，很明顯中選會屈服於行政院意見。曾銘宗表示中選會是獨立機關，依法行政是最基本要求，陳英鈐卻為了官位，屈服行政院意見，違法在11月2號公告，已違反公投法規定，因此來監察院陳情，希望監察院調查後，彈劾陳英鈐讓他下台。

黃昭順則痛批這次公投過程中，中選會處處刁難，甚至淪為西廠。吳志揚則說公投法規定行政院對公投的意見要在28天前提，中選會沒有任何不執行的空間，中選會雖提抗告，抗告不影響原本裁定的執行力，除非抗告後最終原本法院的裁定被撤銷。中選會有意見請去跟最高行政法院說，否則此時必須依照台北高等行政法院的裁定，停止執行。中選會這樣既不獨立，又違反司法，妨礙公投。賴士葆說中選會把自己做小，自甘墮落，看到選情危急，就出來救駕，今天可以這樣惡搞，選舉當天會出甚麼奧步，他不知道。

(中時 )