國民黨團赴監院 舉發中選會主委違法

友善列印
中時

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚、立委賴士葆、黃昭順15日上午赴監察院，舉發中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建，對第9案反核食公投「重行公告」違法瀆職，隨後赴台北地檢署告發。

曾銘宗指出依照公投法17條規定，政府對公投案的意見，必須在選舉前28天公告，但中選會卻在11月2日才公告行政院對於反核食公投案的意見，很明顯中選會屈服於行政院意見。曾銘宗表示中選會是獨立機關，依法行政是最基本要求，陳英鈐卻為了官位，屈服行政院意見，違法在11月2號公告，已違反公投法規定，因此來監察院陳情，希望監察院調查後，彈劾陳英鈐讓他下台。

黃昭順則痛批這次公投過程中，中選會處處刁難，甚至淪為西廠。吳志揚則說公投法規定行政院對公投的意見要在28天前提，中選會沒有任何不執行的空間，中選會雖提抗告，抗告不影響原本裁定的執行力，除非抗告後最終原本法院的裁定被撤銷。中選會有意見請去跟最高行政法院說，否則此時必須依照台北高等行政法院的裁定，停止執行。中選會這樣既不獨立，又違反司法，妨礙公投。賴士葆說中選會把自己做小，自甘墮落，看到選情危急，就出來救駕，今天可以這樣惡搞，選舉當天會出甚麼奧步，他不知道。

(中時 )

台北》批姚又批丁 柯：眼中只有… 台北》侯盧韓台中合體獨缺北市 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。