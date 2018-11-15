台北》侯盧韓台中合體獨缺北市 丁守中這樣回應？

丁守中吳興市場掃街。（楊佳穎攝）

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中時

選戰最後倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人韓國瑜15日將在台中合體，發表城市治理合作宣言。對於新北、台中、高雄合體造勢獨缺台北，國民黨台北市長候選人丁守中受訪則笑說，大家都在拼命時，也不一定要合體，各自贏得勝利就是對國民黨來說最大的合體。

丁守中15日上午赴信義區吳興街市場掃街，一一與攤販、民眾握手致意，更不斷強調上任後一定恢復重陽敬老金、公托政策。對於侯友宜、盧秀燕、韓國瑜今在台中大會師，獨缺台北是否感到孤單？丁守中受訪笑說，現在都要全力衝刺，大家在拼命時也不一定要合體，各自能在選區贏得勝利，就是對國民黨來說最大的合體。

他也說，團隊曾經聯繫韓國瑜，也曉得他的苦衷，且選舉還是要靠自己，會全力拼搏，跟里民、市民、里長、市議員合體同框，才是最重要的，「我們諒解韓國瑜有他的考量，就自己拼了！」

對於姚文智稱台北市長柯文哲將太太當棄保工具，丁守中則說，這方面不管他們怎麼做，但要相信如今一定要棄台北的落後、蕭條、低薪窮忙，選有能力招商引資、加速都市更新、加速市政建設的丁守中。

他還說，現在總統蔡英文跟柯文哲之間想合謀，相信有自覺、有覺悟的中間選民都能看到，如今民進黨政府把台灣經濟搞得這麼糟，兩岸去衝撞，柯文哲也沒能力帶動台北城市建設及發展，只是講空話、大話、幹話，毫無建設，每天作秀不做事，相信中間選民也應該要覺悟。

(中時 )

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