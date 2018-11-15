陸五星飯店以髒毛巾擦拭杯具　上海市旅遊局：將嚴懲

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旺報
賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

微博網友「花總丟了金箍棒」14日發布影片《杯子的秘密》，曝光北京、上海、福州、貴陽等地高級飯店長期存在衛生問題，有清潔人員甚至以客人用過的毛巾直接擦拭杯子，引起網路輿論沸騰。對此，上海市旅遊局15日表示，對於證據確鑿的飯店，將積極協調相關部門予以懲罰。

《杯子的秘密》曝光的飯店中，有4家北京飯店，7家上海飯店，另也有福州、貴陽以及南昌等地的飯店，其中不乏有5星級飯店。

影片顯示，上海某飯店的清潔人員從垃圾桶中撿起杯蓋，再重新回收供下個客人使用，同時還使用上一位房客用過的毛巾清潔洗手台，並用來擦拭杯具；另一家上海飯店使用擦過浴巾浴室的海綿清洗杯具，且在未經過消毒的情況下，重複在不同房間使用同一塊海綿，同時也有以髒毛巾清洗檯面和杯具的情形；同時，某家上海飯店的員工還以洗髮乳浸泡杯具，並用浴巾擦拭浴室玻璃。

對此，上海市旅遊局對陸媒《澎湃新聞》表示，將積極協調各部門調查，針對證據明確的涉事飯店，將予以嚴懲；同時，將向國家星級評定部門建議，即時修訂相關評定標準，從源頭防止此事再度發生，確保星級飯店的服務品質，讓民眾能夠安心入住。

據《澎湃新聞》報導，對於影片曝光的情形，部分涉事飯店已經開始進行內部調查；但也有業者表示不願多作回應。

(旺報 )

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