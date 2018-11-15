迴轉壽司輸送帶都順時針轉 背後原因超貼心

2018年11月15日 11:38 中時電子報 戴安瑋

迴轉壽司輸送帶都時鐘轉，原來背後有2貼心祕密。（圖/達志影像）

很多人喜歡吃迴轉壽司，但你知道輸送帶送餐都「順時針」運轉，而且背後原因超貼心，DailyView網路溫度計表示，迴轉壽司輸送帶最完美的速度，是每秒8公分，且都是「順時針」方向轉動，主要是顧慮多數人是「右撇子」，可以用左手拿想吃的那一盤。

網路溫度計表示，早期在壽司店內都是師傅捏好壽司，再由員工、學徒送到客人手中，當時師傅白石義明因為人手不足，突然看到啤酒廠的啤酒輸送帶，靈機一動把概念運用到壽司上，形成現在的迴轉壽司。如今迴轉壽司已經廣泛被使用在生活中，不少小朋友看到輸送帶送餐都會感到驚奇，而這樣的模式也有管理的小秘密。

網路溫度計指出，迴轉壽司的秘密1，是看著迴轉壽司不停的滑過，根據研究，有人透露最完美的速度是每秒8公分，員工不僅要考量客人抓拿的反應，還要觀察壽司長期暴露空氣中是否變質。

迴轉壽司的秘密2，是迴轉壽司輸送帶送上美味可口的餐點，但你有想過迴轉壽司轉的方向嗎？一般來說，迴轉壽司都是「順時針」方向轉動，最主要的原因是因為多數人都是「右撇子」，拿筷子的同時右手也無法再取餐，因此想像一下方向從右到左（順時針）送餐，你的左手還能空出來拿想吃的那一盤，是不是很貼心！

另根據《ETtoday》，每個壽司盤子底下都有黏著晶片，當客人拿取時，後場的師傅會知道什麼魚種被拿了，就會再補上，現在還延伸出用iPad點餐，然後就用輸送帶送到位置上，準確掌握客人的需求。

(中時電子報)