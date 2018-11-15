台中》林佳龍競總打出「中漂」！稱台中人口年增2萬

2018年11月15日 12:06 中時 陳淑芬

國民黨台中市長候選人盧秀燕與高雄市長候選人韓國瑜同打「北漂」、「經濟」等牌，台中市長林佳龍競選總部15日舉辦記者會，4名7年級青年現身力挺林的青年及社福等政策。林總部發言人林尚賢說，台中市人口年增約2萬人，林佳龍團隊推動青年政策及社福、交通等多元建設，吸引年輕人返鄉或外來人口「中漂」進台中，是年輕人留鄉工作意願調查最高的城市。

林尚賢表示，盧秀燕等陣營頻頻攻擊台中百業蕭條、經濟很差，年輕人「北漂」工作生活。其實，數據會說話，台灣除「北漂」、「南漂」，近年呈現「中漂」現象，並以桃園及台中為主要城市。台中市人口每年成長2萬人，已突破280萬人，躍升成為台灣第二大城「宜居城巿」，市府推動「青年加農、摘星計畫」及「摘星計畫」等政策，搭配社福措施「托育一條龍」及交通等建設。根據人力銀行調查，台中市是年輕人留鄉工作意願最高的城市。

林尚賢說，台中市失業率持續下降，107年上半年降至3.6%，從105年、106年到107年上半年，三度蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也從前任市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54%，成長幅度名列六都第一。

參加首屆摘星計畫的黃郁如指出，她曾到國外留學，並往台北、大陸工作，因喜歡台中的生活及交通等條件，回到台中參加摘星計畫，投入手作皮件，目前在審計新村開業，肯定台中市府協助青年創業、實現夢想。

育有2個小孩的李俊志則說，因家庭考量回家鄉台中創業，從事搏擊運動產業，他申請「托育一條龍」補助，以平價的取得托育資源，感謝台中市府鼓勵年輕人生育。

青年加農學員古明弘表示，他曾在台北工作，回台中參加市府推動的「青年加農、賢拜傳承」計畫，學習栽植香菇，結訓後學以致用，組成「台中市親農運銷合作社」發展農產品集貨及銷售業務。

(中時 )