影》毒大閘蟹風暴擴大!食藥署疑2業者拿死蟹掉包

偷賣逾9噸　不肖大閘蟹商遭罰1億多元

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戴奧辛大閘蟹風暴再擴大，衛生福利部日前公布不肖業者偷賣戴奧辛大閘蟹逾9噸，擬開罰上億元，不料進一步調查發現，業者疑以死蟹、冷凍蟹「掉包」補回短少數量，企圖規避查緝，實際掉包數量還在調查。

食藥署北區管理中心鄭維智副主任說明大閘蟹流向。鄭郁蓁攝影

對此，衛福部食藥署表示，由新北市衛生局確認業者掉包數量後，將會以偷跑販賣所得的20倍計算罰鍰；若涉及刑責，最高處7年以下有期徒刑、得併科新台幣8000萬元以下罰金。

食藥署先前調查，截至本月初有8批、共4萬276.5公斤大陸進口大閘蟹遭檢出戴奧辛超標，分別由「喬艾舶」、「侑豐」與「約諮」3業者進口，初步調查「喬艾舶」、「約諮」疑似偷賣，大閘蟹數量短少9312.6公斤，但「侑豐」進口的數量卻相符，讓衛生單位與檢調起疑。

因此，基隆檢方聯合海巡署與地方衛生局11月7日及14日，二度前往業者位於新北市貢寮的倉庫，再度將戴奧辛大閘蟹開箱檢查。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，再度突擊意外發現，箱內不是剛進口的新鮮大閘蟹，而有許多死螃蟹、冷凍蟹，且裝螃蟹的箱子與螃蟹綁法等與當初進口時報關的樣式不同，數量高達1萬6875公斤，業者很有可能先賣掉這個重量的戴奧辛蟹、而在第一次衛生單位到訪檢驗時，拿死螃蟹塞回箱子充數。

鄭維智說，涉嫌在接受檢驗時掉包、偷賣的業者是「喬艾舶國際企業有限公司」與「侑豐企業有限公司」，掉包數量目前正由新北市衛生局確認中。

(中時 )

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