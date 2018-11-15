台北》選情緊繃 柯P自認：還是有可能會選輸

2018年11月15日 11:56 中時 張潼 、 王英豪

台北市長候選人柯文哲15日到內湖湖光市場及737巷掃街拜票， 有民眾怒嗆「還我敬老年金」。（王英豪攝）

台北市長候選人柯文哲15日到內湖湖光市場及737巷掃街拜票。（王英豪攝）

距離九合一選舉剩下不到10天，爭取連任的台北市長柯文哲近日市場、商圈跑透透，還密集安排演講盼催出選票。只不過，選情緊繃下，他今早受訪時坦言，還是有可能會輸，除非自己領先對手很多，否則各被拉去一點，「我就輸掉了！」

柯文哲指出，自己很誠實回去算過，政黨最後催票還是有它的實力，里長、後援會這種組織，還有百工百業、區黨部，而且從2014年經驗，當最後政黨開始催票還是有它的實力，除非他贏第二名很多，不然這拉一點、那拉一點，「我就輸掉了！」

柯文哲今早安排到內湖區掃街拜票，先到湖光市場，接著轉往內湖737巷，中午還要到西湖市場，比起前幾天，今攤商、路上民眾幾乎都很熱情搶著跟柯拍照、要簽名，連幕僚都笑說「內湖區比較多人支持！」不過，柯仍遭遇零星抗議，包括有長輩抱怨沒有重陽敬老禮金，也有人反映先前柯「台灣女生不化妝就出門嚇人」的失言爭議。

柯也被問到，市府顧問蔡壁如是否變成「陳情組」負責處理拜票時遇到的抗議？柯坦言，民主國家常態就是這樣，一言堂只有極權國家才有，不要太過使用暴力都可以接受，蔡壁如在市長室工作本來就處理很多抱怨案件，所以久而久之便成陳情組收件處；至於今維安人力增加，是否是要因應頻遭抗議？柯也說，請警方專業處理，但人不要太多就好。

(中時 )