馬紹爾總統挺過不信任案 吳釗燮出訪見反對黨

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馬紹爾總統海妮日前挺過由中國煽動反對黨所提的不信任案後，外交部長吳釗燮隨即將出訪馬紹爾，參加兩國建交20周年慶祝活動。對於我國與反對黨關係，外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今在外交部例行記者會上表示，吳釗燮此行會見到很多人，包括反對黨。

由於吳釗燮出訪時機正好為海妮政府剛經歷不信任案後，其鞏固邦交意味濃厚，但葛葆萱強調，出訪已經安排6個月，因為11月20日剛好是兩國建交20周年，逢10都會有大規模的慶祝活動，這已經籌備很久。

面對中國對南太友邦影響力滲透，葛葆萱指出，外交部對任何其他國家的內政不予評論，但我方也關注到所有友邦均有類似情況，中國一直企圖影響跟改變邦交國跟我方關係，但外交部全力鞏固跟維護跟邦交國關係，會透過跟邦交國政府間的福國利民合作計畫，希望讓當地百姓能夠了解台灣是他們的好朋友、真朋友。

葛葆萱說，吳釗燮在馬紹爾外長席克邀請下，率團赴馬紹爾出席「台馬建交20周年」慶祝活動，這次代表團除外交部人員外，也有衛福部雙和醫院、對外貿易發展協會、海委會、海巡署成員。

葛葆萱指出，這次在馬紹爾停留期間，吳釗燮將晉見海妮，並會晤內閣，並將出席「台馬農業技術合作成果展」，見證台馬兩國海巡單位在我國的海巡署「巡護七號」艦上進行救生救難聯合演練，也會出席馬久羅（Majuro）醫院傷口照護中心與防治非傳染性疾病運動設施的啟用儀式，並由兩國外長代表兩國政府簽署《警政合作協定及戰略合作夥伴關係架構文件》。

另外，今年7月海妮訪問台灣時，兩國所簽署《國民互免簽證協定》自19日起正式生效，互予對方國民入境免簽證待遇。

(中時 )

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