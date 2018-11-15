國民黨推新廣告駁蔡 「停電淹水空汙 」跟境外勢力有什麼關？

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旺報

年底縣市長大選倒數九天，國民黨15日上午公布「蔡英文執政人民受苦」CF，發言人洪孟楷表示，這是要告訴大家，過去兩年五個多月民眾的生活不好過、台灣的經濟沒起色，罪魁禍首就是蔡英文。當家無法把台灣帶向更好的方向，責任責無旁貸，讓人民在選舉當天用選票來否決蔡英文。

洪孟楷稱，過去兩年多，民眾有感的，包括農產品滯銷、台灣大停電、勞工權益、南台灣大淹水、空氣污染等，上述成因難道有任何是境外勢力所造成的？國民黨把這些心聲化成一分鐘的影片，對比蔡政府所說過的幹話，讓人民與蔡政府對話，發現這樣的對話根本不是在同一個思考點上，人民想的是要過好日子、蔡政府想的是自己要過好日子。既然如此，那就只有用選票來政黨輪替、才是民主價值。

另外，洪孟楷強調，蔡英文無法面對施政無能，所以只能不斷說「假消息」、「網路霸凌」在打壓台灣，但我們只問蔡英文一個問題，過去人民受苦到底是誰的造成的？一直說境外，如果身為台灣現在的元首卻還無法保護人民生活，讓境外勢力能夠影響台灣，那為何過去國民黨執政時沒有這樣的問題？

洪孟楷認為，這就代表蔡英文自己承認做得比過去的總統都還要差，還要無能治理台灣；最後，洪孟楷指出，蔡英文直到現在都還不檢討自己，卻把所有問題都推給境外，這才是徹底反民主。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=T6pfuH8f4qc

(旺報 )

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