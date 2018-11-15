《全台最速報》北市砍敬老金挨轟 柯媽斥：身體差拿1500元幹麻

2018年11月15日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎北市砍敬老金挨轟 柯媽斥：身體差拿1500元幹嘛

選戰倒數，台北市長柯文哲爸爸、媽媽15日北上為議員候選人洪士奇掃街拜票，途中遇上民眾陳情反對刪除重陽敬老禮金，柯媽媽替柯緩頰表示，雖然沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，至於被對手丁守中批評柯爸、柯媽有領4000元禮金，北市為何沒有，柯媽痛斥身體好比任何都還要好，身體不好拿1500元要幹嘛？

◎韓風席捲台中 盧秀燕總部湧人潮

國民黨高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜，15日上午將到台中市長候選人盧秀燕競選總部，三都合體、宣告「城市治理合作」，不少「韓粉」一早就聚集在盧秀燕總部前廣場，展現韓國瑜超高人氣，警方也派員進行周邊管制。

◎李進勇打蒜戰 張麗善兒踢館理論

雲林縣長選情緊繃14日晚間9點半李進勇競選總部緊急舉行記者會，指控14日晚間7點縣長李進勇於莿桐鄉造勢晚會說明蒜價崩盤事件時，張麗善兒子張席維衝上前鬧場。張麗善競選總部也隨即舉行記者會，張席維回擊，他不明白為什麼一個縣長可以用骯髒的手段詆毀一個年輕人，他的公司完全沒有進口一顆大蒜。

◎查緝毒蟹不力 黑心業者掉包偷賣

新北市衛生局10月23日前往貢寮區查緝有毒大閘蟹，當時宣稱查封1600多箱有毒大閘蟹，但衛生局查封時，疑似沒有逐一確認內容物，基隆地檢署近期率隊前往二度確認，開箱後才發現螃蟹根本與申報不同。基檢懷疑，業者在衛生局查封時就以死螃蟹充數，實際流出的戴奧辛大閘蟹恐遠超出已知數目。

(中時電子報)