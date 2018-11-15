桃機預辦登機迎新夥伴 超過6成旅客受惠

國泰航空、國泰港龍航空、AirAsia集團旗下航空公司今加入桃園國際機場市區預辦登機服務，進駐機場捷運台北車站A1站。 圖／李宜秦攝

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國泰航空、國泰港龍航空、AirAsia集團旗下航空公司今加入桃園國際機場市區預辦登機服務，進駐機場捷運台北車站A1站。 圖／李宜秦攝
約有63％旅客可使用預辦登機服務，更為方便。圖／李宜秦攝

國泰航空、國泰港龍航空、AirAsia集團旗下航空公司今加入桃園國際機場市區預辦登機服務，進駐機場捷運台北車站A1站。桃機表示，包含新加入的航空公司，約有60％的旅客可使用預辦登機服務。為推廣該服務，桃機也在A1站規劃為期兩周的「迷你歡唱包廂」活動，期望能豐富旅客的旅程。

桃機預辦登機服務在106年3月正式營運，初期有華航、長榮、華信、立榮4家航空公司加入，截至今年10月為止，共服務近30萬名旅客、處理28萬件行李，平均每日服務旅客人數為500名、處理行李數為440件。

為嘉惠更多出境旅客，國泰航空、國泰港龍航空，與AirAsia集團旗下的亞航、馬亞航、菲亞航，及未來開航的日亞航、泰亞航等航空公司，從今日進駐機場捷運台北車站A1站，開放旅客使用預辦登機服務。

桃機業務處處長李俊德表示，以現有的總運量而言，華航、長榮共佔比52％，國泰、港龍、AirAsia旗下航空公司則共佔比11％，因此未來將有約63％的旅客可使用預辦登機服務。

李俊德說，長遠目標是希望將所有的航空公司皆納入預辦登機服務，但因系統與技術問題仍在努力中，還無法全部加入，不過海南航空、香港航空也都已有意願加入。

李俊德表示，全世界的機場報到型態已有逐漸改變，預辦登機就是其中一個環節，尤其對於住在北部的國人，預辦登機後就可以有充分時間做其他的事情，十分方便。

另外桃機為慶祝新夥伴加入，也在A1站規劃為期兩周的「Sing a song before you go－go」活動，旅客可使用完預辦登機服務後，在迷你歡唱包廂內免費歡唱。李俊德說，年輕人較能接受如預辦登機等新事物，因此提供年輕人喜愛的歡唱機，希望能由年輕旅客帶動預辦登機的風氣。

(中時 )

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